Mandarinen schälen: Mit zwei Tricks gelingt es in wenigen Sekunden

Von: Jessica Jung

Mandarinen gehören für viele Verbraucher zu den Must-haves der Weihnachtszeit. Mit zwei Tricks können sie in nur wenigen Sekunden geschält werden.

Dortmund – Mandarinen geben den eigenen vier Wänden nicht nur einen besonderen Geruch, sondern schmecken auch noch richtig gut. Frische Mandarinen erkennt man mit einigen Tricks bereits im Supermarkt. Einen Nachteil hat das beliebte Obst allerdings: Das Schälen gestaltet sich oftmals schwieriger und zeitintensiver als erwünscht. Mit zwei Tricks kann jedoch Zeit gespart werden, wie RUHR24 verrät.

Um die Mandarine zu schälen, pulen viele Verbraucher einfach drauflos und reißen die Schale kreuzt und quer ab. Dabei spart ein anderes Vorgehen ordentlich Zeit (mehr Service-News bei RUHR24).

Dafür wird die Mandarine laut RTL zunächst in der Mitte durchgeschnitten, sodass man letztendlich zwei Hälften des Obstes in der Hand hält. Die Schale der beiden Hälften kann dann umstülpt werden. Dabei soll sich das Fruchtfleisch in gleich große Stücke teilen und zudem ganz einfach von der Schale zu lösen sein.

Alternativ gibt es noch einen zweiten Trick, um die Mandarinen schnell und einfach zu schälen. Auch für diesen Lifehack benötigen Obst-Liebhaber lediglich ein Messer.

Mandarine schälen: Verbraucher können sich nerviges Pulen sparen

Wie Für Sie berichtet, werden bei dem zweiten Trick zunächst die beiden Enden der Mandarine abgeschnitten, bevor das Obst geschält wird. Der obere als auch der untere Teil liegt somit frei, während dazwischen ein großer Streifen der Schale bestehen bleibt.

Danach muss diese Schale einmal längst eingeritzt und die Mandarine auseinander gerollt werden. Dabei wird das Fruchtfleisch ganz einfach entnommen. Die Schale der Mandarine sollten Verbraucher allerdings auf keinen Fall wegschmeißen, denn sie ist vielseitig anwendbar – sowohl für die Küche als auch fürs Bad.

Mandarinen können mit zwei Tricks in nur wenigen Sekunden geschält werden. © IMAGO/Kantaruk Agnieszka

Beide Tricks eignen sich neben den Mandarinen auch für weitere Zitrusfrüchte. Orangen-Fans können den Lifehack für das Schälen des Obstes somit ebenfalls anwenden.