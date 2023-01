Rewe, Kaufland, Discounter: Fränkin klappert X Geschäfte für Allerweltszutat ab – „Was hab ich verpasst?“

Von: Armin T. Linder

Eine wahre Supermarkt-Odyssee über unter anderem Kaufland und Rewe hat eine Twitter-Nutzerin hinter sich. Auf der Suche nach dem einen benötigten Produkt.

Koblenz - Ein Jahreswechsel-Schmaus ohne diese wichtige Zutat? Eine bei Koblenz wohnhafte Exilfränkin berichtet bei Twitter von einer wahren Odyssee am 30. Dezember - und es wurde zunächst nicht mal klar, dass diese am Ende von Erfolg gekrönt war. Doch wenn etwas nun mal dringend in ein Gericht gehört oder man total drauf steht, dann wird gern mal das Jagdfieber geweckt. Und dann ist kein Supermarkt-Besuch zu viel. Siehe auch den Vanillepulver-Fan, der sehr, sehr viele Märkte abgeklappert hat. Bis bei Edeka sein inneres Orchester einen Tusch spielte.

Discounter, Rewe, Kaufland: Kundin scheitert bei Dosenmandarinen-Jagd

Begeisterung spricht hingegen nicht aus der Suche der Twitter-Nutzerin. Sie brauchte das Allerweltsprodukt halt. Ihr Begehr: Dosenmandarinen! Und in einem Posting vom Silvesternachmittag zeigt sie sich kopfschüttelnd. „Ich wollte gestern ‚ne Dose Mandarinen kaufen. Eine!“, hadert sie.

Rein in den Laden, raus in den Laden? So würde man sich eine gewöhnliche Dosenmandarinensuche vorstellen. Nicht so aber bei der Fränkin. „Weder die im Umkreis befindlichen Discounter, noch die Supermarktriesen Rewe & Kaufland sowie keines der internationalen Lebensmittelgeschäfte hatten Dosenmandarinen“, schildert sie.

„Gibt‘s nen Dosenmandarinentrend?“: Kundin fragt sich, ob sie was verpasst hat

Ihre ratlose Frage an die Öffentlichkeit: „Was hab ich 2022 verpasst? Gibt‘s nen Dosenmandarinentrend?“ Für ihr skurriles Posting kriegt die Exilfränkin zwar schon in den ersten eineinhalb Stunden eine zweistellige „Gefällt mir“-Zahl. Aber keine plausible Erklärung. „Zufall“ könnte die natürlich lauten. Oder aber die Dosenmandarinennachfrage ist kurz vor Silvester größer, weil diese Zutat zu vielen speziellen Jahreswechselgerichten von Fondue bis Curry-Süßsauer-Salat gehört.

Für die Supermarkt-Kundin gleicht dieser Anblick wohl dem einer Oase in der Wüste: eine offene Dose Mandarinen (Symbolfoto). © Sandruschka/Imago

Tatsächlich hatte die Geschichte ein Happy End, wie sie auf tz.de-Rückfrage erklärt. Sie sei in insgesamt fünf Läden nahe Koblenz gewesen. Und musste erst einmal schlafen gehen, bis die Dosenmandarinensuche von Erfolg gekrönt war. „Am Ende bin ich nochmal los und - tadaaaa - Aldi Süd hatte über Nacht wieder welche.“ 99 Cent habe die Dose gekostet, doch ihr ideeller Wert war unbezahlbar. „Ich will Käsekuchen mit Mandarinchen machen“, freut sich die Hobby-Bäckerin.

Vorgesehen sei das Gericht für Neujahr. Und die Kaffee-Runde dürfte sich mit ihr gefreut haben, dass ihr Käsekuchen am Ende doch noch das gewisse Etwas bekam. Obwohl Käsekuchen auch mit Brombeeren möglich ist, wie unser Rezept zeigt. Das Interesse an Fruchtigkeit verging hingegen einem Edeka-Kunden, nachdem er seine O-Saft-Tüte aufgeschraubt hat. (lin)