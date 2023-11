Erschreckender Test: Nur eine Margarine überzeugt, aber siebenmal die Note 6

Von: Simon Stock

Drucken Teilen

Nach einem katastrophalen Butter-Test stellt sich die Frage: Ist Margarine besser? Öko-Test kam zu einem erschreckenden Ergebnis. Bekannte Marken schmierten ab.

Hamm - 14 Mal „ungenügend“: Ein verheerender Butter-Test sorgte im Dezember 2022 für viel Aufsehen. Ein Jahr später will das Verbrauchermagazin Öko-Test jetzt wissen: Ist Margarine besser? Die Antwort lautet: nicht viel. Wie beim Butter-Test schnitt nur ein Produkt mit der Note 2 ab. Die Hälfte der Produkte fiel mit „mangelhaft“ (2) oder „ungenügend“ (7) durch, berichtet wa.de.

Erschreckender Öko-Test: Nur eine Margarine überzeugt

Butter oder Margarine? Das ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern für immer mehr Menschen auch eine der Ernährung. Margarine gilt Veganern als guter Butter-Ersatz, auch wenn Vorsicht geboten ist, denn nicht jede pflanzliche Margarine ist auch wirklich frei von tierischen Produkten. Wie sich im aktuellen Testbericht (Ausgabe 12/2023) von Öko-Test herausstellt, sind viele Margarine-Marken auch von ganz anderen Dingen nicht frei.

Notenverteilung im Margarine-Test

Sehr gut: -

Gut: 1

Befriedigend: 6

Ausreichend: 2

Mangelhaft: 2

Ungenügend: 7

Fast alle Margarinen im Test waren mit Mineralölbestandteilen verunreinigt. Einige nur mit sehr geringen Spuren, andere dagegen waren so stark belastet, dass sie mit „ungenügend“ bewertet wurden. In vier Produkten wies das von Öko-Test beauftragte Labor die besonders bedenklichen, weil möglicherweise krebserregenden MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) nach, in dreien wurde sogar der EU-Richtwert überschritten.

Dazu kommen als weitere Kritikpunkte von Öko-Test teils ungünstige Fettzusammensetzungen und tropische Fette, darunter fast immer das aus Gründen des Umweltschutzes hochproblematische Palmöl. Bei diesen Fetten sei teilweise weder klar, „woher sie genau stammen, noch unter welchen Bedingungen sie produziert wurden“, so die Tester.

Margarine-Test: Alnatura ist Testsieger, bekannte Marken dahinter

Das schlägt sich in den Noten wieder: Nur eine Margarine erhielt die Note „gut“. Die Alnatura Margarine Dreiviertelfett mit Raps- und Walnussöl überzeugte die Tester mit ihren Inhaltsstoffen und auch geschmacklich. Qualität hat in diesem Fall ihren Preis: Der Aufstrich von Alnatura war mit 4,58 Euro für 500 Gramm der teuerste im Test. Beim parallel erschienenen Glühwein-Test mischte sich dagegen ein günstiges Discounter-Produkt unter die Testsieger.

Sechs Margarinen, also genau ein Drittel der getesteten Streichfette, erhielten die Note 3, unter ihnen auch „Becel Gold“ oder die „ja Pflanzenmargarine“ der Supermarkt-Kette Rewe. Der Margarine-Klassiker „Rama“ brachte es geschmacklich zwar auf Note 2, wegen eines fehlenden Lieferkettennachweises für die Charge reichte es aber unterm Strich nur zu einem „ausreichend“.