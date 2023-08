Dringender Edeka-Rückruf: Verzehr von Salami kann zu inneren Verletzungen führen

Von: Stefanie Lipfert

In einem Produkt von Edeka befinden sich Kunststofffremdkörper. Eine Gesundheitsgefährdung kann beim Verzehr nicht ausgeschlossen werden.

Kassel - Salami gehört zu den beliebtesten Wurstsorten in Deutschland. Abgesehen von dem hohen Fettanteil dieser Rohwurstsorte ist der Verzehr in der Regel unbedenklich, doch immer wieder sorgen Rückrufe von Lebensmitteln für Beunruhigung.

Die Salami ist eine Rohwurstsorte, die ihren Ursprung in Italien hat. © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Rückruf von Edeka-Salami: Kunststoff in Gut und Günstig Produkt gefunden

In der geschnittenen Salami der Eigenmarken von Edeka und Marktkauf „Gut und Günstig“ wurden Kunststofffremdkörper gefunden. Nach den Angaben von produktwarnung.eu informiere der Hersteller The Family Butchers Germany GmbH über den Rückruf folgendes Artikels: „Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert“ in der 200 Gramm Packung.

Das Unternehmen teilt mit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich in einzelnen Verpackungen blaue Kunststofffremdkörper befinden könnten. Die Gründe für einen Rückruf können sehr vielfältig sein, genauso wie die Produkte, die davon betroffen sind. Von Lebensmittel bis zu Autos kann alles dabei sein.

Diese Edeka-Salami wird aktuell zurückgerufen:

„Gut&Günstig“ Hauchfeine Delikatess Salami, geräuchert

200 Gramm Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10., 11. und 12.09.2023

Ware, die mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum versehen sei sowie andere Produkte des Herstellers The Family Butchers Germany GmbH seien laut Angaben nicht von dem Rückruf betroffen. Die Scheibensalami wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.

Rückruf von Edeka-Salami: Das sollten Verbraucher tun

Produktwarnung.eu rät den Verbrauchern, die die Scheibensalami mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, diese gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. Auch ohne Vorlage des Kassenbons sei dies möglich. Verbraucher können sich jedoch auch an den Edeka-Kundenservice wenden. Telefonisch unter 0800 / 33 35 211 oder per Mail an info@edeka.de.

Die „Hauchfeine Delikatess Salami geräuchtert“ von der Marke Gut und Günstig wird aufgrund von Kunststofffremdkörpern zurück gerufen. © Screenshot produktwarnung.eu

Fremdkörper in Lebensmitteln Fremdkörper aus Metall, Glassplitter oder Glasscherben können gefährliche Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen, informiert das Verbraucherportal produktwarnung.eu. Auch Holz- und Kunststoffsplitter in Lebensmitteln können eine Gefahr darstellen. Bei dem Verzehr von Fremdkörpern in Nahrungsmitteln können innere Verletzungen oder Blutungen entstehen.

Rückruf von Edeka-Salami: Die Zahl der offiziellen Rückrufe steigt

Seit 2015 steige die Zahl der offiziellen Rückrufe in Deutschland, das teilt die Verbraucherzentrale mit. Geraten Fremdkörper oder Verunreinigung in Lebensmittel, müssen Hersteller die verunreinigten Produkte zurücknehmen oder zurückrufen. Wenn Verbraucher Dinge in Lebensmitteln finden, die dort nicht hingehören, können sie sich an das zuständige Lebensmittelüberwachungsamt wenden.

Zwischen 2015 und 2021 ist die Zahl der Rückrufe von Lebensmitteln in Deutschland kontinuierlich gestiegen. Das zeigt die jährliche Auswertung von lebensmittelwarnung.de. Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gehe der Anstieg der Lebensmittelrückrufe darauf zurück, dass Analyse- und Testmethoden sich weiterentwickelt haben und so Absenkungen zulässiger Höchstmengen mehr Meldungen erzeugen. (sli)