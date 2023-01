McDonald‘s-Kunde schaut in Tüte – und findet Geld statt Burger

Von: Katja Becher

McDonald‘s (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Ein McDonald‘s-Kunde will sich eigentlich nur einen Burger gönnen – und findet am Ende mehrere tausend Dollar in seiner Tüte. Lesen Sie hier über die irre Geschichte, die auf TikTok viral geht:

Lebensmittel werden teurer – auch bei Fast-Food-Ketten wie McDonald‘s. Doch auch wenn die Produkte des Restaurants mit dem goldenen „M“ nicht unbedingt als die gesundesten gelten, gehören sie für viele Menschen auf den Speiseplan. Was auch nicht fehlen darf, ist der Blick in die Tüte, ob die Bestellung auch vollständig ist. Und genau dabei will ein TikTok-Nutzer aus den USA eine krasse Entdeckung gemacht haben.

HEIDELBERG24 verrät, warum der irre Fund eines TikTok-Nutzers in einer McDonald‘s-Tüte jetzt im Netz viral geht.

Vor allem wenn es darum geht, schnell – und zugegebenermaßen auch lecker – den Hunger zu stillen, gehen viele zu McDonald‘s. Richtige Fast-Food-Profis nutzen dabei die Drive-In-Option, um noch mehr Zeit zu sparen. (kab)