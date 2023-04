Zettel wirft Fragen bei DHL-Kundin auf: „Warum beschreibt der die Frisur so genau?“

Von: Anika Zuschke

„Hassverbrechen“ oder besonders gewissenhafte Zustellung? Darüber lässt sich bei dem Zettel eines DHL-Boten wohl streiten.

Carmarthen – DHL-Boten sorgen immer wieder für Aufregung und erhitzte Gemüter. Teilweise kommen Pakete völlig zerfetzt bei ihren Kunden an – wenn sie überhaupt den Weg zu den Empfängern finden. In vielen Fällen rufen auch hinterlassene Zettel der Boten Wut oder Belustigung hervor. Für schieres Erstaunen sorgte indes der Paketzettel eines Boten, der den „Ablageort“ des Päckchens offenbar so genau wie möglich beschreiben wollte.

DHL-Bote beschreibt „Ersatz-Empfänger“ besonders detailliert – und sorgt auf Twitter für Lacher

Wenn der tatsächliche Empfänger eines Paketes nicht zu Hause ist, wird dieses in vielen Fällen bei den Nachbarn oder anderen anwesenden Hausbewohnern abgegeben. Diesem Ablauf ist auch ein DHL-Bote im Vereinigten Königreich gefolgt – und brachte damit die Empfängerin wohl herzlich zum Lachen. Der Grund dafür: Er beschrieb den „Ersatz-Empfänger“ fast schon zu ehrlich detailliert.

„Baumeister mit Glatze“, ist auf Englisch auf dem Zettel zu lesen, den die Userin am 5. April 2023 auf Twitter postete. Darüber schrieb sie mit einem lachenden Emoji: „Cheers DHL, brauchte heute etwas zum Lachen. Warum das Detail über seinen Haaransatz?“ Unter dem Post kommentierte ein anderer Twitter-User: „Oh mein Gott, das ist ein Hassverbrechen.“

DHL-Boten sorgen im Netz immer wieder für Aufregung – doch nicht nur im negativen Sinn

Mit Blick auf die genaue Beschreibung ist aber immerhin anzunehmen, dass das Paket auch seine rechtmäßige Eigentümerin gefunden hat. Andernfalls hätte sie vermutlich weniger belustigt reagiert. Gar nicht zufrieden zeigte sich allerdings ein Hermes-Kunde, dem sein Paket per „Flugzustellung“ übermittelt wurde. Auch eine DHL-Kundin flippte wegen einer Nachricht vom wohl unverschämtesten Paket-Boten aus. Doch sollten keinesfalls alle Zusteller über einen Kamm geschert werden – so hinterließ ein DHL-Bote einem Katzen-Besitzer einen wichtigen Hinweis mit einer besonders „menschlichen Nachricht“.