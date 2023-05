„Masochistisch veranlagte Vampire“: Internet rätselt über Schild in der Dusche

Von: Ulrike Hagen

Ein Reddit-User wird aus einem Hinweisschild in der Dusche nicht schlau und postet es im Netz. Nun orakelt die ganze Community, was es mit dem Aushang auf sich hat.

München – Sie hängen überall: Hinweise und Schilder, die uns erklären wollen, was zu tun ist. Und damit auch jeder versteht, was jeweils erlaubt oder untersagt ist, werden die entsprechenden Gebote oft mit Piktogrammen illustriert. Doch manchmal ist es genau jene Bildsprache, die die Botschaft komplett kryptisch erscheinen lässt. So wie die Abbildung zweier Figuren mit einem Pfeil, die ein Reddit-User in einer Dusche entdeckt hat, und die ihn ratlos hinterließ. Nach dem Posting orakelt nun die gesamte Community, was mit der Darstellung gemeint sein könnte.

Was bedeutet dieses Schild? Die Reddit-Community rätselt über einen seltsamen Zettel in der Dusche. © Screenshot/Reddit

Was bedeutet dieses Schild? Internet-Community rätselt über Hinweis in Dusche

„Was bedeutet dieses Schild“, postete ein User vor zwei Tagen auf der Plattform den gelben Hinweiszettel mit der Abbildung eines Duschenden und einer Figur, die mit erhobenen Armen vor einer offenen Tür steht. Seitdem überschlagen sich die Nutzer, die in einem anderen Post einem zugezogenen Münchner viel Zustimmung nach seiner Kritik an der Stadt gaben, mit irrwitzigen Interpretationen, die sie in den Kommentaren zum Besten geben. „Wer duscht, wird von 2D zu 3D-Männchen?“, meint UglyOldWhiteMan in Anspielung auf die in Proportion und Technik wild zusammengewürfelten Darstellungen.

„Wenn du duschen gehst, überlegt der Krawattenmann durch die Tür zu gehen“

Eine andere Userin rät: „Wer Selfies beim Duschen macht, wird ein weißer Glatzkopf mit Krawatte?“. Die Krawatte, die die zweite, an der Tür stehende Figur trägt, wird häufiger thematisiert: „Wenn du duschen gehst, überlegt der Krawattenmann durch die Tür zu gehen“, schlägt etwa die nächste vor. „Wenn Sie mit dem Duschen fertig sind, zeigt Ihnen unser Fachangestellter für Körperhygiene die Tür“, interpretiert ein anderer die förmliche Bekleidung des dargestellten Menschen.

„Erst mit der Kreditkarte die Locken vom Kopf kratzen, dann darf man rein“

Auch die Locken? Seifenblasen? Bällle? auf dem Kopf der abgebildeten duschenden Person lassen viel Raum für Fantasie: „Erst mit der Kreditkarte die Locken vom Kopf kratzen, dann darf man rein“, vermutet etwa ein Reddit-User. „Sollten zweidimensionalen Personen beim Duschen Münzen auf dem Kopf wachsen, so haben diese dies mit ihrem Handy zu dokumentieren. Alle 3D Personen folgen bitte den schwarzen Pfeilen zur Tür und melden Vorfall ihrem Vorgesetzten“, erklärt der nächste.

Dir ultimative Erklärung: „Masochistisch veranlagte Vampire sind nicht unter der UV-Lampe erwünscht“

Ein Nutzer schließlich kontert mit der ultimativen Antwort, die wirklich keine Fragen offen lässt: „Also was hier alle herumraten, ist doch lächerlich. Wir sehen, dass die Farbe des Schildes gelb ist. Es handelt sich also um ein Warnschild. Wir sehen einen Pfeil … Entweder eine Richtungsangabe oder ein Hinweis einer logischen Folge. Auf der linken Seite sehen wir einen Menschen unter der Lampe, der an den Stellen mit dem Lichtkontakt Blasen am Körper entwickelt. Diese scheinen so extrem zu sein, dass unter ihm eine Pfütze entstanden ist. Trotz der – vermutlich – schmerzhaften Erfahrung lächelt er.“

Der User fasst zusammen.: „Wenn man alle Informationen zusammennimmt, ist das eigentlich alles logisch. Masochistisch veranlagte Vampire sind nicht unter der UV-Lampe erwünscht und werden aufgefordert, die Örtlichkeiten durch die Tür zu verlassen. Das ist eine klare Anspielung auf die Tatsache, dass Vampire nur mit Erlaubnis ein Haus betreten dürfen.“