„Darf es Fleisch zu Ihrem Fleisch sein?“ – Imbiss-Kreation mischt Schnitzel mit Döner

Von: Kilian Bäuml

Ein Imbiss verbindet zwei Klassiker miteinander. Im Netz wird die Schnitzeltasche mit Dönerfleisch teilweise gefeiert. Doch es gibt auch harte Kritik.

München – Eine Schnitzelsemmel ist ein beliebter Snack auf die Hand. Und auch der Döner erfreut sich schon seit 50 Jahren in Deutschland großer Popularität. Ein Imbiss in Bayern dachte sich offenbar: Warum zwischen beiden wählen? Und entschied sich, ein Gericht anzubieten, dass beide Snacks miteinander kombiniert. Entstanden ist so die Schnitzeltasche mit Dönerfleisch – und die sorgt auf der Social-Media-Plattform Reddit für Erheiterung wie Verwirrung. Viele wollen die ungewöhnliche Kombination auch einfach probieren.

Imbiss bietet Schnitzeltasche mit Dönerfleisch an – neuer Klassiker der bayrischen Küche?

Was man für den Snack braucht? Ein Schnitzel, das wie ein Fladenbrot beim Döner verwendet wird. Und Dönerfleisch für die Füllung. Serviert wird die Schnitzeltasche mit Pommes – dazu etwas Salat. Die Reddit-Community reagiert unter dem Beitrag unterschiedlich, viele sind neugierig auf die neue Fleischkreation.

„No Joke, sieht richtig gut aus“, kommentiert ein Reddit-User. Ein anderer stimmt direkt zu: „Ich finde, das sieht super aus. Und wenn es Dönerfleisch ist, dann ist doch nur der Name ‚Schnitzeltasche‘ fehlleitend. Aber ich würd‘s gerne essen.“ Andere schreiben schlicht: „Alter Falter. Wo?“

Der Imbiss scheint offenbar schon eine regionale Bekanntheit zu sein. Immerhin kennt ein anderer Nutzer ihn bereits für eine andere Besonderheit: „Der Laden macht auch die 1.3 Kg Dürüm. Aber das Döner-Cordon-Bleu kam mir noch nicht unter.“ Nicht das erste mal, dass ein Döner-Foto für Begeisterung sorgt.

Schnitzeltasche mit Dönerfleisch sorgt nicht nur für Begeisterung: „Darf es Fleisch zu Ihrem Fleisch sein?“

Der Enthusiasmus wird aber nicht von allen Nutzern unter dem Beitrag geteilt. Ein User will beispielsweise wissen: „Kann mir das jemand erklären, ich checks echt nicht. Ist das ein mit Dönerfleisch gefülltes Schnitzel?“ Ein anderer fragt: „Darf es Fleisch zu Ihrem Fleisch sein?“ In wieder einem anderen Kommentar heißt es: „Die ‚Panade‘ sieht allerdings extrem seltsam aus.“ Der Nutzer ergänzt ironisch: „Auch der Name, ‚Mr. Pizza & Döner‘ deutet auf erhebliche kriminelle Energie hin.“ Er wünscht sich offenbar eine kulinarische Spezialisierung in die eine oder andere Richtung statt einer allzu breit aufgestellten Karte.

Ein weiterer User sieht das offenbar ähnlich. „Das sind zwei Verbrechen in einem“, spotte er: „Aber ich glaube, dieses Doppelverbrechen ist es wert, wie z.b. eine Urkundenfälschung, um nach einem Banküberfall seine Identität zu verschleiern.“ Auch andere Reddit-User sind irritiert. Einer reagierte auf die Schnitzeltasche mit markigen Worten: „Man denkt echt, man hat irgendwann alles gesehen. Reale Geschichten von den ekelhaftesten Mördern, Analogkäse, ‚Fleischersatzschnitzel‘ usw... Und jetzt tauchst du mit sowas auf.“

Nicht die einzige Kontroverse um eine Schnitzel-Kreation: So irritierte kürzlich Edeka seine Kunden mit einem Jägerschnitzel mit Kartoffelrösti.