Simpler Tipp für „maximalen Genuss“ – Rewe-Kunde teilt Foto einer Würstchen-Verpackung

Von: Carolin Gehrmann

Auf eine Packung Würstchen aus dem Rewe-Sortiment findet ein Kunde einen Hinweis. Der verspricht nicht weniger als eine Genussmaximierung.

München – Wie genießen Sie Ihr Würstchen am liebsten? Gehören Sie eher zur Fraktion Ketchup oder bevorzugen Sie scharfen Senf? Manche mögen es auch ganz wild, mit Mayonnaise – oder noch wilder; mit allem zusammen. Die Weißwurst-Liebhaber haben es da wesentlich leichter, denn dazu reicht man ja ganz klassisch süßen Senf. Wer es etwas exotisch mag, der greift auch mal zu Feigensenf. Möglichkeiten zum Genießen gibt es ebenso viele, wie es Wurstspezialitäten gibt. Eine weitere, besondere Variante des genussvollen Wurstverzehrs findet sich auf einem Produkt der Supermarkt-Kette Rewe.

Diese Packung mit Wurst kaufte sich ein Rewe-Kunde - und entdeckte die Anleitung zu einem „Trick“ darauf. © Screenshot / twitter.com

Kunde staunt, was der Hersteller einer Rewe-Wurst zum maximalen Genuss empfiehlt

Es ist ein ganz simpler Trick, den ein Rewe-Kunde auf der Würstchen-Packung aufgedruckt fand. Und der angeblich für den ganz besonderen Genusskick sorgen soll. Auch optisch kann man mit diesem Wurst-„Hack“ so einiges herausreißen. Der Rewe-Kunde staunte jedenfalls nicht schlecht über den Serviervorschlag. Zumindest war ihm die Herstellerempfehlung sogar einen Tweet wert.

Rewe-Wurst wird mit simplem Trick noch besser – Kunde staunt

Der Hersteller hat nämlich – möglicherweise im Selbstversuch – die ideale Methode entwickelt, wie sich sein Produkt am besten genießen lässt. Dazu soll man es nicht einfach auf den Teller legen. Denn das könnte ja jede Wurst. Der Packungsanleitung zufolge soll man die Würste zunächst aus ihrer Plastikhülle befreien und sie anschließend dekorativ in ein hohes Glas drapieren – ähnlich wie man es im italienischen Restaurant von den langen Knabberstangen „Grissini“ kennt. Diese Kreation erinnert auch entfernt an einen Blumenstrauß. Das ideale Mitbringsel für die nächste Party also?

Rewe-Wurst soll wie ein Blumenstrauß im Glas angerichtet werden – zum maximalen Genuss

Die Frage ist nur, ob man diesen hübschen „Wurststrauß“ dann auch direkt aus dem Glas essen und ihn gewissermaßen Stück für Stück im Stehen abknabbern soll oder ob die Würste aus ihrer „Vase“ doch noch auf einen schnöden Teller wandern. Für das weitere Vorgehen setzen die Hersteller der Fantasie ihrer Kunden keine weiteren Grenzen. Fragt sich außerdem, ob der Serviervorschlag nur als Party-Deko vorgesehen ist oder auch für den Einzelgenuss.

Der Kunde mit dem Twitternamen „Tendo“ schreibt zu seinem Foto: „Ich bin froh, dass ich diesen simplen Tipp gefunden habe, um den Genuss beim Essen meiner Rewe Würstchen zu maximieren“. Eine leichte Ironie mag da wohl mitschwingen. Für welche Verzehr-Option er sich am Ende selbst entschieden hat und ob diese seinen Genuss maximiert oder getrübt hat, verrät er aber nicht. Zumindest hat er keine negative Erfahrung beim Einkauf gemacht, im Gegensatz einem anderen Rewe-Kunden, der seine Frühlingsrollen unfreiwillig teilen musste. Aber auch Kunden machen beim Einkaufen Fehler, die oft für Verwunderung beim Verkaufspersonal sorgen.