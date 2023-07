Warnung vor Medikamenten: Mittel von Rossmann und DM nicht immer eine gute Alternative

Von: Kirsten Pfister

Medizinprodukte aus der Drogerie sind oft billiger als Medikamente aus der Apotheke. Aber die Wirkstoffe unterscheiden sich. Ist eines davon besser?

Dortmund – Neben Kosmetik- und Haushaltsprodukten gibt es in Drogerien wie Rossmann und Dm zumeist einen Gang mit Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Dort finden Kundinnen und Kunden zum Beispiel Mittel gegen Erkältungssymptome, Magenverstimmungen, Hühneraugen und vieles mehr. Gibt es einen Unterschied zu Arzneimitteln aus der Apotheke und was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher beachten?

Drogerie statt Apotheke: Gibt es billige Medikamenten-Dupes?

Manche Influencer machen bei Spartipps auch vor Medikamenten keinen Halt. Auf sozialen Plattformen versprechen sie günstige Alternativen zu apothekenpflichtigen Arzneimitteln. Diese „Dupes“ (Kurzform vom Englischen „duplicates“) sollen in Drogerien wie Dm oder Rossmann zu finden sein, berichtet RUHR24.

In einem Reel auf Instagram wird beispielsweise das Präparat Dobensana für 5,99 Euro in der Drogerie als günstige Kopie für DoloDobendan für 13,67 Euro aus der Apotheke angepriesen. Nach demselben Prinzip wird das Medizinprodukt Anginosan (2,99 Euro) empfohlen, das unter anderem bei Rossmann verkauft wird. Dies sei eine kostengünstigere Alternative zu Neo angin (8,74 Euro) aus der Apotheke.

Unterschiedliche Wirkstoffe bei Medikamenten aus der Apotheke und Drogerie

Alle vier in dem Video erwähnten Produkte erfüllen für den Laien auf den ersten Blick denselben Zweck: Es sind Lutschtabletten, die gegen Halsschmerzen und Schluckbeschwerden helfen sollen. Dabei sind die beiden Drogerie-Mittel freiverkäuflich. Für die anderen beiden muss man in die Apotheke.

Da scheint es zunächst verlockend, sich den Weg in die Apotheke und gleichzeitig mehr als die Hälfte der Kosten zu sparen. Auch bei Medikamentenengpässen sind Drogerien für viele eine Anlaufstelle. Ein genauerer Blick in die Packungsbeilage enthüllt allerdings wichtige Unterschiede in den Wirkstoffen der Präparate, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Dobensana DoloDobendan Anginosan Neo angin Apothekenpflichtig nein ja nein ja Anwendung Unterstützende Behandlung bei Entzündung der Rachenschleimhaut mit Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung Bei starken Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Bei schmerzhaften Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Zur temporären unterstützenden Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut und der Rachenschleimhaut Zur Behandlung von Beschwerden in Hals und Rachen, wie Halsschmerzen, Reizungen, Heiserkeit, Hustenreiz und Schluckbeschwerden. Entzündungen im Mund- und Rachenraum, z.B. mit: Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung Wirkstoffe 2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol Cetylpyridinium chlorid-1-Wasser 1,4 mg pro 1 Tablette = Cetylpyridinium-Kation (1,19 mg pro 1 Tablette); Benzocain (10 mg pro 1 Tablette) Isomalt, Sucralose, Menthol, Hyaluronsäure, Xanthan Gum 2,4-Dichlorbenzylalkohol (1,2 mg pro 1 Tablette); Amylmetacresol (0,6 mg pro 1 Tablette); Levomenthol (5,9 mg pro 1 Tablette) Unternehmen Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Reckitt Benckiser Deutschland GmbH tetesept Pharma GmbH Klosterfrau Healthcare Group

Die Anwendungen klingen zunächst ähnlich und selbst der Hersteller ist teilweise derselbe. Stutzig machen sollten einen jedoch die unterschiedlichen Wirkstoffe. Kann bei so unterschiedlichen Inhaltsstoffen tatsächlich die Rede von Dupes sein? RUHR24 hat beim Hersteller von Dobensana und DoloDobendan nachgefragt.

Unterschied zwischen Produkten aus der Apotheke und Drogerie

Dieser teilt mit, die Produkte seien „speziell für die unterschiedlichen Arten von Halsschmerzen entwickelt“. Die beiden Mittel lassen sich also keinesfalls austauschbar verwenden. Sie sind keine Dupes, weil sie nicht dieselbe Wirkung haben. Das Drogerie-Produkt sei für erstes Halskratzen und Halsschmerzen im Anfangsstadium gedacht. Dobensana dagegen bei starken Halsschmerzen. Durch den Wirkstoff Benzocain hat es eine betäubende Wirkung.

Drogerien dürfen keine apothekenpflichtigen Medikamente verkaufen, sondern nur sogenannte „Medizinprodukte“. © Gerhard Leber/Imago

Die Medizinprodukte in Drogerien sind also kein 1:1-Ersatz für Arzneimittel aus der Apotheke. Freiverkäufliche Präparate enthalten trotzdem teilweise wirksame Substanzen und können zumindest helfen, Symptome zu lindern. Insbesondere leichte Erkältungen oder Magenprobleme können Verbraucherinnen und Verbraucher damit selbst behandeln.

Wann sollte man lieber in die Apotheke als die Drogerie?

Im Vergleich sind Arzneimittel aus der Apotheke häufig stärker oder ausgewogener dosiert, wie Allgemeinärztin Dr. Leonie Becker gegenüber RTL äußert. Bei starken oder langanhaltenden Beschwerden können apothekenpflichtige Medikamente deshalb unter Umständen besser helfen.

Der Hintergrund: Medizinprodukte und Arzneimittel unterscheiden sich in ihren Wirkungsmechanismen. Im Gegensatz zu Arzneimitteln, dürfen Medizinprodukte nicht pharmakologisch, metabolisch oder immunologisch wirken. Sie dürfen also nicht in den Stoffwechsel oder das Immunsystem des Menschen eingreifen, oder irgendeine Art von Wechselwirkung mit zellulären Bestandteilen eingehen.

Unterschiedliche Wirkung: Arzneimittel vs. Medizinprodukte

Stattdessen wirken Medizinprodukte laut dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hauptsächlich physikalisch. Eine physikalische Wirkung ist zum Beispiel eine Befeuchtung bei trockenen Augen oder Mundtrockenheit. Es geht also oft um die Linderung von Symptomen. Der freie Verkauf ist dann erlaubt, weil die Mittel keine starken Nebenwirkungen aufweisen (mehr Service-News bei RUHR24).

Aber Vorsicht: Bei falscher Dosierung oder Anwendung sind trotzdem Risiken möglich. Die Apotheke bietet im Gegensatz zur Drogerie außerdem eine Beratung durch qualifizierte Apothekerinnen und Apotheker an. Dies erklärt neben den abweichenden Inhaltsstoffen teilweise auch die Preisunterschiede der angebotenen Produkte.