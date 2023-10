Münchner Supermarkt verkauft Monster-Kürbis für 279 Euro – und am Schild steht „Angebot“

Von: Alina Schröder

Beim Einkaufen fällt das ein oder andere Mega-Angebot schon mal ins Auge. Doch was ein Kunde in einem Tegut-Markt zu Gesicht bekommt, lässt das Netz staunen.

München – Herbstzeit ist Kürbis-Zeit. Bei Rewe, Kaufland, Lidl und Co. füllen sie, sobald die kalte und dunkle Jahreszeit beginnt, wieder die Regale. Kein ungewöhnlicher Anblick für Kunden also – es sei denn, die Größe des Exemplars würde den Einkaufskorb und der Preis das Portemonnaie sprengen. Eine solche Entdeckung machte jetzt ein Tegut-Kunde in einer Filiale in München und teilte prompt seinen seltenen Fund auf der Plattform Reddit.

Angebot für rund 300 Euro: Tegut-Kunde teilt Foto von Riesen-Kürbis

Darauf zu erkennen: ein riesiger, oranger Kürbis – darüber das Schild „Angebot“ und der Preis. Sage und schreibe 279 Euro soll das monströse Gemüse kosten. Angaben zu Gewicht und Maße werden zwar ausgelassen, doch die Größe ist auch durch das Bild fassbar. Direkt daneben liegen verschiedene Ananas, die neben dem Kürbis aussehen wie kleine Beeren. In einem Lidl-Markt verwirrte ein enormer Preis erst eine Kundin an der Kasse.

„Milde interessant: Mein Tegut verkauft diesen riesigen Kürbis für 279 Euro. Ananas zum Vergleich“, schreibt der User zu dem Schnappschuss aus dem Supermarkt. In nur weniger Zeit sammelte der Post zahlreiche Kommentare und mehr als tausend Upvotes, die mit „Gefällt mir“ gleichzusetzen sind. Das Netz staunt über den seltenen Fund des Kunden im Tegut-Markt – ganz besonders über die Größe. Ein Aldi-Kunde wiederum erfuhr nach seinem Einkauf eine große Überraschung: Beim Wiegen seiner Zitronen traute er seinen Augen kaum.

„Da kauf ich doch lieber 279 Ananas“: Mega-Kürbis bei Tegut sorgt für Erheiterung

„Was wiegt das Teil? 50 kg?“, fragt ein andere Nutzer unter dem Beitrag. Ein anderer weiß: „Hab gestern gelesen, dass ein Kürbis in der Phase bis zu 20kg am Tag zulegen kann.“ Möglicherweise hatte sich jener auf dem Bild dazu entschieden, auf den letzten Metern vor dem Verkauf nochmal ein wenig zu wachsen. Andere witzeln über das „Schnäppchen“.

„Da kauf ich doch lieber 279 Ananas“, heißt es in einem der Kommentare. Ein Nutzer hat sogar direkt eine Geschäftsidee mit dem Riesen-Gewächs – auch wenn wohl letztendlich nicht so viel Gewinn dabei herauskommt: „Kürbis für 279 Euro kaufen, zum Kürbiswettbewerb mit 300 Euro Preisgeld schleppen, Profit.“ Doch es gibt auch Ideen für eine andere Verwendung, die Harry Potter und seinen Zauberer-Freunden zugutekommen könnte: „Damit lässt sich Suppe für ganz Hogwarts machen.“

Ein Riesen-Kürbis für 279 Euro. Dieses „Angebot“ fand ein Tegut-Kunde in einem Markt in München vor. © Screenshot/Reddit/kumanosuke

Ohne Besitzer wird der gigantische Kürbis für knapp 300 Euro nicht lange bleiben, prophezeit ein anderer Nutzer. „Irgendjemand wird den riesigen Kürbis schon bald in seinen VW Westfalia oder wahlweise Porsche Cayenne laden, der liegt da sicher nicht zu lange rum.“ Ob er Recht behält? Eine Anfrage von tz.de von IPPEN.MEDIA an den Tegut-Markt blieb zunächst unbeantwortet.

Doch nicht alle Entdeckungen sorgen für Erheiterung: Ein Netto-Kunde fand ein Angebot an der Kasse gar nicht lustig und beschwerte sich. (asc)