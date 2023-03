Mega-Streik in Deutschland: Kommt es jetzt zu Versorgungsengpässen im Supermarkt?

Wenn LKWs nicht fahren dürfen, wird auch keine Ware geliefert. Gleich zwei Laster-freie Tage hintereinander könnten für extremes Chaos sorgen.

München – Für Montag, den 27. März, ist ein Megastreik angekündigt, wie es ihn in Deutschland schon seit den 1990er-Jahren nicht mehr gab. Nicht nur ein Bereich des öffentlichen Lebens, wie etwa durch Streiks bei der Bahn, wird lahmgelegt. Stattdessen werden alle Möglichkeiten der öffentlichen Fortbewegung unzugänglich sein.

Gewerkschaft ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) Mitglieder 1,86 Millionen (2022) Vorsitzender Frank Werneke Sitz Düsseldorf

Dazu kommen Streiks von LKW-Fahrern, was zu einem echten Problem für viele Supermärkte und ihre Kunden werden könnte. Müssen Verbraucher erneut Angst vor leeren Regalen haben?

Streik in Deutschland: Welche öffentlichen Verkehrsmittel fahren am Montag nicht?

Zunächst einmal die gute Nachricht: Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahngewerkschaft (EVG) ist nur für Montag, den 27. März, angekündigt. Er beginnt um Mitternacht und soll 24 Stunden andauern. Ab Dienstag sollten der öffentliche Nah- und Fernverkehr sowie Lieferprozesse des alltäglichen Lebens wieder wie gewohnt ablaufen, berichtet merkur.de.

Für Montag müssen sich Verbraucher aber darauf einstellen, dass weder Züge noch Busse, Bahnen, Schiffe oder Flüge genutzt werden können, um in Deutschland von A nach B zu kommen. Zwar kann man aufs Auto ausweichen, wenn die Möglichkeit besteht, allerdings wird für den Tag wegen des Mangels an Alternativen mit langen Staus gerechnet. Zusätzlich streikt auch Service-Personal an Tunneln, Brücken, Schranken oder Schleusen, wie etwa die im Hamburger Hafen, die dann nicht mehr überwacht werden können und eventuell geschlossen werden müssen. Autofahrer sollten deshalb genau auf ihre Routenauswahl achten. In Bayern bekommen Schüler unter Umständen sogar Streik-frei.

Auch die LKWs werden nicht nur wie gewohnt am Sonntag, an dem sie gesetzlich ohnehin nicht fahren dürfen, sondern auch am Montag geparkt bleiben. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) warnt vor Engpässen und Versorgungschaos durch den Streik.

Versorgungsengpässe im Supermarkt möglich: Das sagt der LKW-Verband

Die LKW-Fahrer werden am Montag ebenfalls streiken, was dem BGL überhaupt nicht gefällt. Deshalb warnt Verbandspräsident Dirk Engelhardt im Gespräch mit „Bild“ jetzt vor leeren Regalen im Supermarkt: „Verdi streikt gegen den Willen von Millionen Bundesbürgern. Der Streik wird auch viele LKW-Fahrer und -Fahrten massiv treffen. Es droht Versorgungschaos und ein Schaden von zig Millionen, wenn Waren nicht rechtzeitig geliefert werden können.“

Sorgt der Streik am Montag wieder für leere Regale im Supermarkt? (merkur.de-Montage) © Willi Schewski/Imago & Sammy Minkoff/Imago

Deshalb fordert Engelhardt, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) das LKW-Fahrverbot für den Sonntag aufhebt, damit die LKWs bereits dann die Waren liefern können, damit keine Engpässe oder zu große Schäden entstehen. Ob sich der Verkehrsminister – oder die streikenden Arbeitnehmer – darauf einlassen, ist noch nicht klar.

Auswirkungen für Reisende: Was genau muss am Montag beachtet werden

Zunächst einmal sollten Verbraucher sich in Erinnerung rufen, dass der Warnstreik nur einen Tag lang stattfinden wird. Hamsterkäufe wie zu Corona-Zeiten sind also nicht nötig und würden das Problem nur schlimmer machen.

Am meisten beeinflusst werden wohl die Nutzer des Nah- und Fernverkehrs der Bahn. Der Fernverkehr soll laut Bahn-Personalvorstand Martin Seiler komplett ausfallen. „Bereits am Sonntagabend sind laut Aussagen der Gewerkschaft erste Auswirkungen durch streikende Mitarbeitende möglich“, so Seiler laut „zdf.de“. Der Nahverkehr soll in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Bayern ausfallen. EVG-Chef Martin Burkert empfiehlt Reisenden, bereits am Sonntag von A nach B zu reisen. Züge und Busse, die über Mitternacht hinaus fahren, werden allerdings nicht einfach auf halber Strecke abgestellt werden. „Wir werden keinen Fahrgast aus dem Bus werfen“, so die stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Christine Behle, laut „zdf.de“. Fahrgäste, deren Tickets für Montag wegen der Zugausfälle verfallen, können diese noch bis zum 4. April nutzen.

Laut dem Flughafenverband (ADV) sollen außerdem 380.000 Flugreisende an deutschen Flughäfen stranden. Auch der Flughafen München gab bereits bekannt, am Sonntag und am Montag keinen regulären Flugbetrieb durchführen zu können.

Die Forderungen: Das wollen Verdi und die EVG mit dem Mega-Streik in Deutschland erreichen

Bereits im März hatte Verdi in einigen Bundesländern Busse und Bahnen zum Stehen gebracht. Auch in dem Streik am Montag soll es um die geringen Fortschritte in den Tarifrunden gehen. Aus Sicht der Gewerkschaften ist noch nicht genug passiert, weshalb die Arbeitnehmer vor der dritten Verhandlung noch einmal auf sich aufmerksam machen wollten.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro im Monat. Die Eisenbahngewerkschaft kämpft mit der Deutschen Bahn und anderen Zugunternehmen ebenfalls um mehr Geld für ihre Mitarbeiter.