Neues Pfandsystem bei Kaufland – diese Änderung erwartet Kunden beim Einkauf

Von: Juliane Reyle

Eine neue Mehrwegoption bereichert Kaufland-Filialen: Beim Einkauf können Kunden jetzt zu „FairCup“ greifen. Die Gefäße sollen den Einkauf nachhaltiger machen.

Beim Einkauf frischer Lebensmittel sollen Kaufland-Kunden in Zukunft ganz einfach die Umwelt schonen können – mit dem neuen FairCup-System. Kauflands Idee ist es nämlich, dass sich Kunden an allen Bedientheken die Ware in Mehrwegbehältnisse des Startups „FairCup“ füllen lassen. Auf diese Art und Weise könnte in Zukunft einiges an Plastikverpackungen eingespart werden. Die FairCups können anschließend in einem Großteil der Filialen bequem über die gängigen Leergutautomaten zurückgegeben werden.

Frische Ware kann in FairCup-Mehrwegbehältnisse gefüllt werden

„In allen unseren Filialen ersetzen wir, wo immer sinnvoll, Plastikverpackungen“, erklärt Kaufland. „Die Zusammenarbeit mit FairCup ist für uns ein weiterer Schritt, das Einsparen von Verpackungen für unsere Kunden noch einfacher zu gestalten, denn die FairCups können ganz bequem direkt an der Theke ausgeliehen werden“, sagt Julia Hermann, Leiterin Warengeschäft bei Kaufland, wie echo24.de berichtet.

Zum Beispiel Antipasti, Cremes, Mett oder Frischkäse können Kaufland-Kunden demnächst in die Mehrwegbehältnisse gefüllt bekommen, anstatt in Einwegplastikschälchen. Das Pfand für ein FairCup-Behältnis liegt derzeit bei 1,50 Euro pro Mehrwegbehältnis mit Deckel.

Mehrwegbecher kann tausendmal wiederverwendet werden

Nach Angaben des Startups „FairCup“ kann der Mehrwegbecher sogar bis zu tausendmal gespült und anschließend wiederverwendet werden. Nach Abgabe im Pfandautomaten gelangt das Behältnis also wieder in den Mehrwegkreislauf und wird gereinigt.

Das Gleiche soll für die Deckel gelten. Es gibt einen Deckel, der auf alle angebotenen Bechergrößen passt. Da die Becher jedoch nicht bedruckt sind, sollen sie auch nach tausendfacher Wiederverwendung noch vollkommen recycelt werden können.

Kaufland bietet ein neues Mehrweg-Produkt an. An Bedienungstheken kann nun in die Fair Cup gefüllt werden. © Collage echo24.de/ Fotos: echo24.de/Kubasik und Screenshot kaufland.de

Neben den neuen Mehrwegbehältnissen des Startups können sich Kunden allerdings auch weiterhin ihre eigenen, mitgebrachten Behältnisse befüllen lassen – das ist inzwischen seit mehreren Jahren möglich. Kaufland erklärt, dass auch dies „absolut hygienisch über das Kaufland Frischetablett“ funktioniert. Für Obst und Gemüse gibt es Frischetaschen und für Eier seit einigen Monaten wiederverwendbare Eierboxen.