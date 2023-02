Meine erste Kreuzfahrt: Tipps für Neulinge bei Aida, Mein Schiff und Costa

Von: Andree Wächter

Der nächste Urlaub steht vor der Tür. Eine Kreuzfahrt steht oft auf dem Programm. Vor der ersten Reise sollten Urlauber diese Punkte beachten.

Hamburg - Mit einer Kreuzfahrt kann man in kurzer Zeit viele Länder und touristische Highlights erleben. Der Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff unterscheidet sich von Urlaub an der Nordsee oder im Harz. Bei der Auswahl der Kreuzfahrtroute und des Schiffes gilt es die Besonderheiten zu kennen. „Wenn Sie zum ersten Mal eine Kreuzfahrt buchen, kann es sinnvoll sein, sich in einem Reisebüro beraten zu lassen, um nicht von den ganzen Online-Angeboten erschlagen zu werden“, sagt Alina Menold von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Doch vorauf sollten Reiselustige vor der ersten Kreuzfahrt genau achten?

Tipps für die Kreuzfahrt: Hierauf sollten Reisende achten

Kreuzfahrtschiffe gibt es in unterschiedlichen Größen. Schiffe für Flusskreuzfahrten sind eher klein. Im Vergleich dazu sind die Schiffe von Royal Caribbean (Wonder of the seas, Odyssey oh the seas) und von Disney eine Kleinstadt auf dem Wasser. Auf der MV Narrative kann man sogar eine Kabine kaufen oder für zwei Jahre mieten, wie kreiszeitung.de berichtet.

Eine Kreuzfahrt sollte möglichst früh gebucht werden. Dann ist die Chance am größten, seine Wunschkabine zu bekommen. Beliebt sind Außen- und Balkonkabinen. Erfahrene Reiseberater kennen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Typen und Lagen der Kabinen auf dem Kreuzfahrtschiff. Sie helfen auch beim Umschiffen von Fallstricken, die bei der Buchung drohen. Wer die Kabine eh nur zum Schlafen nutzt und Geld sparen möchte, bucht eine Innenkabine. Mehr Luxus gibt es Suiten.

Aida, Mein Schiff und Costa: Preise variieren für eine Kreuzfahrt

Die tagesaktuellen Preise für eine Kreuzfahrt sind abhängig von Anbieter. Bei TUI (Mein Schiff) sind bis auf wenige Ausnahmen alle Getränke inklusive. Bei Aida, MSC und Costa ist es umgekehrt. Sie haben nur einige ausgewählte Getränke inkludiert. Um nicht jedes – meiste alkoholische – Getränk extra zu bezahlen, bieten die Veranstalter daher Getränkepakete an. Welche Variante den Geldbeutel am meisten schont, hängt von den persönlichen Vorlieben ab.

Jeder Anbieter setzt andere Highlights auf seinen Schiffen. Bei Hurtigruten ist die Natur der Star. Im Gegensatz dazu Aida. Auf den Schiffen wird sehr viel Action und Entertainment geboten. Oft gibt es auch Themenabende. Passende Kleidung sollte in den Reisekoffer gepackt werden. Welche Themen- oder Mottoabende es gibt, steht auf der Homepage oder im Prospekt der Schiffe. Keine Angst: Niemand muss vorher in ein Abendmoden-Geschäft gehen. Das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff ist eher locker.

Tipps für die Kreuzfahrt: Ohne Reisestress viele Länder bereisen

Ohne Reisestress können Urlauber in kurzer Zeit viele Länder sehen. Gerade im Mittelmeer können viele kulturelle Sehenswürdigkeiten besucht werden. „Das Kolosseum, die Kathedrale in Palma oder die Kirchen in Marseille sind sehr schön“, sagte Myriel Kliesch gegenüber kreiszeitung.de. Sie arbeitet im Kidsclub auf der Mein Schiff 5.

In der Regel legen die Schiffe während einer Kreuzfahrt an diversen Häfen an. Für einige Stunden können die Passagiere dann das Kreuzfahrtschiff verlassen und die Stadt erkunden. Die Liegedauer im Hafen ist unterschiedlich und kann auch vom Prospekt abweichen. Viele kurze Stopps gibt es auf der klassischen Hurtigruten Postroute. In den kleinen Häfen beträgt die Liegezeit laut Homepage nur zehn Minuten.

Kreuzfahrt planen: So erkunden Passagiere fremde Länder – wichtige Tipps für Reisende

Passagiere haben zwei Möglichkeiten, das Land zu erkunden: Auf eigene Faust oder sie buchen einen Ausflug. Bei der ersten Option müssen sie darauf achten, dass sie pünktlich wieder an Bord sind. Die Ausflugspakte kosten extra und sollten über das Reisebüro oder auf der Homepage der Reederei gebucht werden. Wenn es noch freie Plätze gibt, ist auch eine kurzfristige Buchung onbord möglich.

Das Buchen der Touren bei externen Veranstaltern kann zu Komplikationen führen. Passagiere sind bei Buchung davon ausgegangen, dass die angegebene Ankunftszeit am Hafen der Zeitpunkt ist, an dem sie das Schiff verlassen können. Doch die auf dem Reiseplan angegebene Zeit ist lediglich die offizielle Uhrzeit, zu der das Schiff im Hafen anlegt. Das Schiff muss dann von den örtlichen Behörden inspiziert und freigegeben werden, bevor die Gäste das Kreuzfahrtschiff verlassen können. Das kann zwischen 20 Minuten und einer Stunde dauern, schreibt der businessinsider.de.

Bei einem normalen Restaurantbesuch gibt der Gast beim Bezahlen ein Trinkgeld. Bei einer Kreuzfahrt ist dies anders. Die Trinkgelder werden automatisch berechnet. Eine Änderung des Betrages – nach oben oder unten – ist in den meisten Fällen an der Rezeption möglich.