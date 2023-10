Wurst-Rückruf bei Rewe und Kaufland: Fieber und Durchfall drohen

Von: Nadja Zinsmeister

Eine in fünf Bundesländern bei Rewe und Kaufland verkaufte Wurst ist von einem Rückruf betroffen. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen.

Kassel – Egal ob morgens, mittags oder abends, ein Wurstbrot ist für viele Deutsche zu keiner Mahlzeit fehl am Platz. Die Wurst eines Herstellers sollte man aktuell jedoch nicht so ohne weiteres essen. Die Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH ruft seine „Thüringer Knackwurst mit Knoblauch“ zurück, nachdem bei einer Eigenkontrolle Listerien nachgewiesen wurden. Erst Ende September rief das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ein Wurst-Produkt wegen Salmonellen-Gefahr zurück.

In einer offiziellen Pressemitteilung vom Freitag (20. Oktober), rät der Hersteller aufgrund der Listerien-Belastung dringend vom Verzehr ab. Die Knoblauch-Knackwurst steht in fünf Bundesländern – Bayern, Hessen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen – in Rewe- sowie Kaufland-Filialen zum Verkauf. Darüber hinaus wird sie in Thüringen in Filialen der Meininger Wurstspezialitäten verkauft.

Produktname Thüringer Knackwurst mit Knoblauch Hersteller Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH Betroffene Charge/ Losnummer\t 348 Mindesthaltbarkeitsdatum\t 26.10.2023, 01.11.2023 und 14.11.2023 Vertreiber Rewe- sowie Kaufland-Filialen (Bayern, Hessen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen) und Filialen der Meininger Wurstspezialitäten (Thüringen) Grund des Rückrufs\t Listerien nach Eigenkontrolle festgestellt

Konkret von dem Rückruf betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2023, 01.11.2023 oder 14.11.2023, wie das Online-Portal Produktwarnung.eu berichtet. Das Produkt wurde in zwei verschiedenen Formen angeboten. In den Bundesländern Bayern, Hessen und Thüringen war die betroffene Wurst zwischen dem 18. September und dem 10. Oktober als offene Ware an der Bedientheke von Kaufland-Filialen erhältlich. In Thüringen konnten Verbraucher die Wurst zudem an den Bedientheken in Rewe-Märkten sowie Filialen erwerben.

Listerien in Wurst-Produkt bei Kaufland und Rewe: Rückruf gilt für offene und abgepackte Ware

In den Ländern Brandenburg, Sachsen und ebenfalls Thüringen wurde die „Thüringer Knackwurst mit Knoblauch“ unterdessen als verpackte Ware angeboten. Das Produkt trägt die Chargen-Nummer 348. Die betroffenen Mindesthaltbarkeistdaten sind auch bei der abgepackten Variante der 26.10.2023, 01.11.2023 und der 14.11.2023. Alle relevanten Angaben sind auf der Verpackung der Wurst zu finden.

Bei der Thüringer Knackwurst mit Knoblauch der Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH wurden Listerien festgestellt. Vom Verzehr wird deshalb dringend abgeraten. © Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH

Laut Informationen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) gehört die mit Listerien (Listeria monocytogenes) verbundene Erkrankung Listeriose „zu den selteneren Lebensmittelinfektionen des Menschen“. Eine Infektion sei aber nicht zu unterschätzen, da mit ihr ein schwerer Verlauf für Betroffene einhergehen kann. Bei gesunden Menschen verlaufe die Erkrankung meistens recht harmlos, teilweise ohne starke Symptome. Generell können Listerien aber „von leichten, grippeähnlichen Erkrankungen (Fieber, Muskelschmerzen, Erbrechen und Durchfall) bei gesunden Erwachsenen über systemische Infektionen bis hin zu Hirnhaut- und Gehirnentzündungen mit einem hohen Anteil an tödlichen Verläufen bei Menschen mit geschwächter Immunabwehr“ führen.

Rückruf von „Thüringer Knackwurst mit Knoblauch“: Das Produkt im Überblick

Betroffene Kunden werden daher gebeten, die Wurst in der Rewe- oder Kaufland-Filiale zurückzugeben, in der sie das Produkt gekauft haben. „Vom Verzehr wird dringend abgeraten!“, heißt es in der Mitteilung des Herstellers. Außerdem könne man sich mit Fragen an den Kundenservice unter der Telefon-Nummer 0151 19564121 wenden.

Rückrufe von Produkten und Lebensmitteln gibt es regelmäßig.