„Verpackungsfehler oder ernst gemeint?“ Lidl-Kunden wittern Mogelpackung bei Aktionsangebot

Von: Michelle Mantey

Lidl-Kunden schnappen sich ein Aktionsprodukt. Doch dieses überzeugt sie gar nicht. Sie richten gleich mehrere Fragen an den Discounter.

München – Immer wieder kommt es zu kuriosen Vorfällen in deutschen Lebensmittelmärkten. So traute erst kürzlich ein Rewe-Kunde seinen Augen kaum, als er plötzlich zwei Pizzen statt einer in der Verpackung vor vorfand. Weniger glücklich waren nun mehrere Lidl-Kunden.

„Verpackungsfehler oder ernst gemeint?“ – Lidl-Kunden wittern Mogelpackung bei griechischer Spezialität

Einer der Kunden entschied sich beim Einkauf in einer Lidl-Filiale für ein griechisches Moussaka. Diese beliebte Speise besteht aus den beiden Hauptzutaten Aubergine und Hackfleisch. Das Gericht stammt ursprünglich aus Griechenland, wird aber auch der türkischen Küche und dem Mittleren Osten zugeordnet. Zubereitet wird es in einer Auflaufform. Die Zubereitung des Moussakas kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Mittlerweile gibt es das Gericht auch als Fertigprodukt der Lidl-Eigenmarke Eridanous. In der sogenannten „Aktionswoche Griechenland“ des Discounters werden verschiedene traditionelle Produkte der griechischen Küche angeboten.

Besagter Lidl-Kunde freute sich auf das Fertiggericht, doch als er die Packung öffnete, war er ziemlich verwundert: Eine Mogelpackung? Es sah für ihn so aus, als würde ein großer Teil des Produktes fehlen. Auf Facebook teilte er seinen Frust und schrieb an Lidl Deutschland gerichtet: „Ein Verpackungsfehler oder ernst gemeint?“ Ebenfalls eine unliebsame Entdeckung machte auch eine Kaufland-Kundin, nachdem sie einen Blick in ihr Ei-Brötchen geworfen hatte.

„Viel zu wenig“: Lidl-Kunde beschwert sich über spärlichen Inhalt bei griechischem Aktionsprodukt

Ein anderer Facebook-User fragte den enttäuschten Lidl-Kunden, ob er denn sein Moussaka nachgewogen habe. Daraufhin antwortet dieser nur, es sei in Sachen Gewicht „viel zu wenig“ gewesen. Jedoch wurde der Facebook-Beitrag des Kunden in der Zwischenzeit wieder gelöscht. Ob es auf seine Beschwerde eine Reaktion von Lidl gab, ist nicht mehr nachzuvollziehen.

Derweil übte ein weiterer Lidl-Kunde ähnliche Kritik. Auch hier ist ein Produkt der Aktionswoche Griechenland betroffen. Er kaufte das Fertiggericht Pastitzio, das ebenfalls von der Lidl-Eigenmarke Eridanous hergestellt wurde. Erneut sieht der Verpackungsinhalt des Auflaufgerichts halb leer aus.

Der Kunde wandte sich auf Facebook direkt an den Discounter und vertaggte Lidl. „Irgendwie fühle ich mich ein klein wenig verarscht“, schrieb er. Und fragte vorwurfsvoll: „Muss ich jetzt also direkt vor Ort jedes Mal, wenn ich etwas kaufe, die Ware auspacken, um sicherzugehen, dass ich auch nicht beschissen werde? Oder ist es mittlerweile Standard, dass ihr die Verpackungen größer macht als den Inhalt, um die Verbraucher zu täuschen?“

Weiterer Lidl-Kunde ist über Verpackungsinhalt eines Fertiggerichts der Griechenland-Wochen empört

Eine Anfrage zu dem Vorfall und der Kundenbeschwerde durch tz.de von IPPEN.MEDIA ließ Lidl vorerst unbeantwortet. Dabei kommt es immer wieder zu Kritik an Verpackungsgrößen und Mengen bzw. Inhalten einzelner Produkte. So wog ein Aldi-Kunde kürzlich eine Verpackung nach – doch der Discounter wehrte sich gegen dessen Verdacht.

Ein Lidl-Kunde war sich sicher: Dieses Produkt der „Aktionswoche Griechenland“ empfand er als Mogelpackung. © Montage: IPPEN.MEDIA/Screenshot/Facebook.com

Mit ihrer Verwunderung über den Packungsinhalt sind die Lidl-Kunden also nicht alleine. Das ZDF deckte kürzlich auf, dass einige Eis-Hersteller mit ihren Verpackungen den Kunden sprichwörtliche „leere Versprechungen“ machen. Vertrieben werden diese in verschiedenen Supermärkten und Discountern. (mima)