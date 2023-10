Finanzberatung zur Rentenlücke – ZDF deckt zwei Abzock-Methoden auf

Von: Karolin Schäfer

Die Sorge vor Altersarmut bewegt viele zu einer privaten Altersvorsorge. In einer ZDF-Sendung wurden Finanzberatungen zur Rente untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Frankfurt – Trotz Rente rutschen immer mehr Menschen unter die Armutsgrenze. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales war 2021 fast jeder fünfte Renten-Beziehende über 65 Jahre davon betroffen. Das veranlasst viele, privat fürs Alter vorzusorgen. In der ZDF-Sendung „WISO“ wurden deshalb Finanzberater zur Rente genauer unter die Lupe genommen.

Finanzberatung zur Rente in ZDF-Sendung im Test: Warum Provisionen problematisch sind

Zwei Lockvögel ließen sich zur Rente beraten. Ziel war es, mit entsprechender Altersvorsorge, die Rentenlücke zu schließen. Das heißt: Die Differenz zwischen dem Einkommen und dem Geld, welches als gesetzliche Rente bezogen wird. Erwartet wurde eine Empfehlung auf Basis des Bedarfs, der Risikobereitschaft sowie der Ziele im Alter.

Insgesamt drei Berater luden die Lockvögel ein. Beobachtet wurde das Gespräch in der Sendung von Michael Herte, Finanzexperte und Verbraucherschützer. Der erste Berater stammte von einer Beratungsfirma, die ausschließlich an Provisionen verdient. Das ist nach Angaben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ein Problem, denn: „Provisionen verhindern bedarfsgerechte Anlageentscheidungen“, heißt es auf der Webseite. Sie fordert sogar ein Verbot von Provisionen.

Finanzberatung zur Rente im Test: Falschinformationen zur Riester-Rente

Angesichts der Provision würden Berater:innen Produkte nach der Höhe der Provision auswählen und nicht nach dem Bedarf der Kundschaft. Neben Falschinformationen, dass es die Riester-Rente nicht mehr gebe, fiel der erste Berater in der Sendung auch in einem anderen Punkt durch.

Staatlich geförderte Altersvorsorge Betriebliche Altersversorgung Riester-Rente Rürup-Rente (für Selbstständige)

Ein individuelles Angebot vor Ort gab es nämlich nicht. Das Ergebnis nach einigen Tagen: Die Rentenlücke war zu groß. Bei der Berechnung wurde die Betriebsrente vergessen. Der Berater schlug eine Rentenversicherung auf Fonds-Basis vor, die zwar grundsätzlich in Ordnung sei. Dafür kassiere der Berater aber Provision. Zudem zeigte er auch Interesse an weiteren Versicherungen der Frauen.

Finanzberatung zur Rente im ZDF: Zweites Gespräch kann Finanzexperte überzeugen

Der zweite Berater, der über ein Honorar vergütet wurde, konnte die Testerinnen und auch Finanzexperte Herte eher überzeugen. Zwar überraschte er mit seinem Vorschlag, auch als Makler für Provision zu arbeiten. Insgesamt waren die Lockvögel aber zufrieden.

In einer ZDF-Sendung wurden Finanzberatungen zur Rente geprüft. © Monkey Business/imago

Empfohlen wurde einer Mutter mit zwei Kindern und einem Einkommen von 3500 Euro netto etwa 600 Euro monatlich anzulegen. Dem zweiten Lockvogel, der sich als Berufsanfängerin mit weniger Gehalt tarnte, wurde geraten, auf ein Tagesgeld-Konto einzuzahlen oder bei einer Direktbank einen Fonds-Sparplan einzurichten.

Finanzberatung zur Rente: Worauf Verbraucher:innen achten sollten

Der dritte Berater kam von einer Bank und wies zu Beginn des Gesprächs daraufhin, dass er in diesem Fall nur Angebote aus dem Portfolio des Geldinstituts anbieten könne. Er berechnete die Renten-Lücke allerdings deutlich zu groß. Eine der Begründungen: Er habe die Inflation mit berücksichtigt, jedoch nur bei den Kosten. „Dadurch entsteht eine dramatisch große Versorgungslücke“, erklärte Herte.

Der Berater riet beiden Frauen 1000 Euro in eine fondsgebundene Rentenversicherung zu stecken, obwohl sie sich in unterschiedlichen Lebenssituationen befinden. Herte hielt das für „problematisch, alles auf ein Pferd zu setzen“. Erst nach zwei Stunden Beratung fiel dem Berater auf Nachfrage der Lockvögel auf, dass die Sparraten zu hoch waren und am Ende kein Puffer übrig blieb.

Insgesamt fielen zwei von drei Beratern in der ZDF-Sendung durch. Doch was ist jetzt wichtig bei der privaten Altersvorsorge? Ob Fonds, Immobilien oder Versicherungen – je nach Lebenssituation, Alter und Risikobereitschaft gibt es unterschiedliche Strategien. Herte empfahl, sich vor einem Beratungstermin mit dem Thema auseinanderzusetzen und über die Möglichkeiten zu informieren, beispielsweise bei der Verbraucherzentrale. Bisher wurde das Rentensystem in Deutschland durch Steuern und Beiträge finanziert. Laut Arbeitsminister Hubertus Heil ist eine große Renten-Reform geplant. (kas)