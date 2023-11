„Das ist Bundesliga“: Metzgerei-Kunde freut sich über Leberkassemmel mit Kampfgewicht

Von: Sandra Sporer

Eine gute Leberkassemmel ist eine Freude. Im Fall eines Metzgerei-Kunden traf das besonders zu. Sein Exemplar wog nämlich stattliche 328 Gramm.

München – Vielerorts zahlt man momentan mehr für Produkte. Im Fall von Mogelpackungen sogar mehr für weniger. Umso größer ist die Freude, wenn man beim Einkaufen mal wirklich was für sein Geld bekommt. Einem Metzger-Kunden ging es jedenfalls so. Er war so zufrieden mit der Leberkassemmel, die er gekauft hatte, dass er eine begeisterte Rezension verfasste und diese auf Facebook teilte.

Nur 2,50 Euro für 328-Gramm-Leberkassemmel – Metzgerei-Kunde spricht klare Empfehlung aus

Als er seine Kinder zur Schule begleitete, stieg dem Mann der „betörende“ Duft des frischen Leberkas‘ in die Nase, berichtet er in seinem Facebook-Beitrag. Auf dem Rückweg entschied er sich deshalb, einen Abstecher in die Metzgerei zu machen und sich eine Leberkassemmel zu gönnen.

2,50 Euro kostete ihn das gute Stück und war seiner Meinung nach jeden Cent wert. „Das Brötchen war (...) von der Kruste her super kross und innen weich. Der Fleischkäse hatte eine gute Kruste und eine feine Würze“, bewertet er. Auch in Sachen Gewicht gab es keinen Grund zur Beschwerde. Die Semmel brachte stolze 328 Gramm auf die Waage.

Damit übertrifft sie noch einmal deutlich die Leberkassemmel, die ein Kunde kürzlich im Globus-Supermarkt kaufte und ob der wuchtigen Scheibe Fleischkäse daheim auf die Waage legte.

Jumbo-Leberkassemmel sorgt online für begeisterte Reaktionen

Unter dem Post des Mannes finden sich zahlreiche begeisterte Reaktionen anderer Facebook-Nutzer. So schreibt einer: „Das ist Bundesliga“. Ein weiterer Kommentar lautet: „Der schaut doch obermegageil aus. Mmmhhhhh da bekommst Hunger“

Alles andere als glücklich waren einige Billa-Kunden, die sich über eine 9-Euro-Leberkassemmel ärgerten. Andernorts sorgte eine irrsinnige Leberkas-Kombination für Aufsehen und spaltete das Internet. (sp)