„Keller-Sheriff“ empört sich über Unordnung von Nachbarn – „nicht sicher, ob das so erlaubt ist“

Ein Nachbar gibt den anderen Hausbewohnern Ratschläge, wie sie ihren Keller ordentlich halten sollen. Doch auf Reddit macht er sich damit zum Gespött.

München – Wie ordentlich muss man eigentlich die eigenen vier Wände halten? Und zählt der Keller auch dazu? Ein Nachbar hat wohl eine klare Meinung dazu und fühlt sich dazu berufen, seine Mitmieter aufzuklären. Dafür hat er mit dem Titel „Unordentliche Kellerabteile aufräumen“ einen Zettel an seine Nachbarn geschrieben.

Der „Keller-Sheriff“ gibt Tipps an seine Nachbarn: „Warum muss man so viele verschiedene Sorten trinken?“

Wie die Nachbarn selbst wissen, seien die Kellerabteile wegen des großen Lattenverschlags einsehbar, schreibt er. Und da wäre ihm ganz zufällig aufgefallen, wie unordentlich so manche Abteile sind. „Mehrere Kisten Leergut, bei denen man sich fragt, warum man so viele verschiedene Sorten trinken muss oder nicht mal einen Teil schneller zurückbringt“, heißt es auf seinem Zettel.

Und sogleich folgt der erste nachbarschaftliche Ratschlag, denn die Nachbarn könnten sich ja einfach einen Wassersprudler holen. Außerdem sollte ein Schwerlastregal installiert werden, um endlich Ordnung zu schaffen. „Dann müsste man nicht Kiste über Kiste stapeln und es sieht nach was aus.“ Weiter schreibt er: „Theoretisch hat es mich nichts anzugehen, praktisch aber schon.“

Ein paar Abteile wären sogar so verstellt, dass er sie nicht einsehen konnte. Er fragt sich, „ob das so auch erlaubt ist“. Und teilt dann mit, dass er die Abteile daher leider nicht beurteilen könne.

Die Reddit-Community findet, der Keller-Sheriff „hat in gewisser Weise recht. Es geht ihn nichts an“

Dankbar für die Beurteilung und die Ratschläge des Nachbarn zeigen sich die Mitbewohner des Hauses allerdings nicht. Stattdessen macht ein Foto des Zettels auf Reddit die Runde – sehr zur Belustigung der User.

„Wenn der Keller-Sheriff bestimmte Räume widerrechtlich nicht einsehen kann, sind ihm die entsprechenden Schlüssel auszuhändigen. Dann kann er sich ein besseres Bild von der Getränkesituation machen und weitere wertvolle Ratschläge geben“, witzelt ein User in einem Kommentar – rund 250 User stimmen offenbar zu.

Viele amüsieren sich auch über die Formulierungen des Zettel-Schreibers, so liest man immer wieder: „Theoretisch hat es mich nichts anzugehen, praktisch aber schon.“ Ein User konkretisiert: „Ich meine, der Ersteller dieses Dokuments hat in gewisser Weise recht. Es geht ihn nichts an.“

Auf Reddit nimmt niemand den Keller-Sheriff für voll: „Keller Karen hat zugeschlagen.“

„Keller Karen hat zugeschlagen“, scherzt eine andere Person. Einem anderen User fällt derweil auf, dass es wohl noch andere Räume gibt, die der aufmerksame Nachbar nicht richtig einsehen und beurteilen kann. „Ein paar Badezimmer haben Milchglasfolie auf den Fensterscheiben, da bin ich mir nicht sicher, ob das so erlaubt ist.“

So wirklich ernst nimmt den wütenden Nachbarn offenbar niemand. Stattdessen steigen weitere User in den Spaß ein. In einem Kommentar heißt es: „Es gibt Leute, die krampfhaft nach etwas suchen, um sich darüber beschweren zu können“, woraufhin ein anderer User witzelt, „Theoretisch nicht, praktisch aber schon.“ - ein Dauerbrenner in der Kommentarspalte.

