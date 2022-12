„Kann das legal sein?“: Astronomisch teure Berliner 42-Quadratmeter-Wohnung sinnbildlich für Mietpreis-Dilemma

Von: Kai Hartwig

Die Mietpreise in Deutschland steigen seit Jahren. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die Mietpreise in München sind enorm hoch. Auch in Berlin fordern Vermieter offenbar teils unfassbare Summen. Eine Anzeige sorgte nun für Wirbel.

Berlin - Wer sich heutzutage auf die Wohnungssuche begibt, kann in den großen deutschen Städten sein blaues Wunder erleben. Ob in Hamburg, Köln, München oder Berlin – das Angebot an freien Wohnungen ist überschaubar, die Mietpreise dagegen oft schier grenzenlos. Wohnen wird in den Großstädten immer teurer.

Spitzenreiter Deutschlands bei den Mietpreisen ist derzeit München. Allerdings sorgte nun auch eine Anzeige für eine Einzimmer-Mietwohnung in Berlin für Kopfschütteln. Auf der Instagram-Seite von „Notes of Berlin“ wurde ein Screenshot des Inserats, welches auf der Homepage Immobilienscout24.de veröffentlicht wurde, gepostet.

Mietpreis-Dilemma: Astronomisch teure Berliner Wohnung – „Inwiefern kann das legal sein?“

Der Ersteller der Anzeige bietet eine 42-Quadratmeter-Wohnung – für eine Kaltmiete von 1750 Euro, die Warmmiete inklusive Nebenkosten liegt gar bei 2010 Euro. „Game over“, schreibt der Verfasser des Instagram-Posts passenderweise zu seinem Beitrag. Und bekommt für seine Einschätzung zum Mietwucher in Berlin Unterstützung von zahlreichen Usern.

„Inwiefern kann das legal sein?“, fragte sich ein Nutzer. „Sofern man Möbel zur Verfügung stellt, ist dies ein möbliertes Wohnen und leider zulässig“, kommentierte ein Instagram-User. „Wenn die Wohnung möbliert vermietet wird, ist nach oben fast alles offen“, ergänzte ein anderer.

Mietpreise schnellen deutschlandweit in ungeahnte Höhen – Forderungen nach Enteignungen werden laut

„Wär‘s nicht so traurig, könnte man glatt lachen“, flüchtete sich ein weiterer in Galgenhumor. „Wo sollen wir Nicht-Reichen dann hin? Ins Zelt? Straße? Oder sind wir keine Menschen? So etwas gehört doch wirklich hart (!) bestraft“, forderte eine wütende Instagram-Userin. Andere sahen in Enteignungen ein mögliches Mittel, das Problem zu lösen. „Durch Enteignung entsteht keine einzige neue Wohnung“, widersprach ein User allerdings: „Mit dem Geld, das man für die Entschädigung der Enteigneten ausgeben muss, sollte man lieber neue Wohnungen bauen.“

Offenbar gibt es in Berlin aber auch noch faire Mietverhältnisse mit deutlich bezahlbareren Preise. „Ich zahl 550 warm für 40qm in guter Lage“, gab ein User an. Und fügte mit Blick auf den Post hinzu: „Ich kann NIE wieder umziehen in Berlin.“

Unterdessen kam es kürzlich in der bayerischen Landeshauptstadt zu einem kuriosen Fall. Dort wurde ein Vermieter von der Stadt München bestraft – für zu günstige Mieten. (kh)