Fehler an der Mikrowelle – Food-Bloggerin erklärt, wie sie wirklich genutzt werden sollte

Von: Robin Dittrich

Viele Verbraucher nutzen eine Mikrowelle zum Erhitzen ihrer Lebensmittel. Doch wie muss diese eingestellt werden, damit das Essen perfekt wird?

München – Beim Einstellen einer Mikrowelle können einige Fehler passieren. Entweder wird das Essen nicht gänzlich erwärmt oder wird so lange erhitzt, bis das Geschirr sogar platzt. Viele wissen gar nicht, wie eine Mikrowelle überhaupt funktioniert. Die Food-Bloggerin Lan Lam erklärt auf YouTube die richtigen Einstellungen, damit das Essen genießbar wird.

Fehler bei der Mikrowelle – Food-Bloggerin erklärt, wie es richtig geht

Wird Ihr Essen in der Mikrowelle nie richtig warm? Oftmals dampfen die Lebensmittel bereits, in der Mitte sind sie aber noch kalt. Damit bereits gekochtes Essen wieder richtig erwärmt und somit genießbar wird, gibt die Food-Bloggerin Lan Lam von „America‘s Test Kitchen“ Tipps zur richtigen Bedienung der Mikrowelle. Sie bezeichnet Mikrowellen als unterschätzt: „Einige Menschen denken, dass sie unsicher sind, andere assoziieren die Mikrowelle mit Fertigessen und Faulheit.“

Laut der Food-Bloggerin kann eine Mikrowelle noch viel mehr, als lediglich das Essen aufzuwärmen oder aufzutauen. „Um zu verstehen, wie Mikrowellen eingestellt werden sollten, musst du verstehen, wie sie funktionieren“, sagt Lan Lam. Wie die Food-Bloggerin erklärt, wirken die Mikrowellen innerhalb des Gerätes nur an der Außenseite des Essens. Wird die Mikrowelle also auf voller Kraft eingestellt, wird das Essen an der Oberfläche extrem stark erhitzt. Auch beim Einfrieren von Lebensmitteln können einige Fehler passieren.

So sollte eine Mikrowelle richtig eingestellt werden

Bei einer hohen Stufe ist das Mittagessen oft zur Hälfte heiß und zur anderen Hälfte kalt. Wird hingegen eine mittlere Einstellung gewählt, „gebt ihr dem Essen eine kleine Pause, dann wird es deutlich gleichmäßiger erhitzt.“ Auch bei gefrorenen Lebensmitteln empfiehlt Lan Lam, die Mikrowelle nur auf 50 Prozent ihrer Kapazität zu nutzen, um das Essen aufzutauen. So soll „weniger intensive Hitze effizienter verteilt werden.“

Werden Lebensmittel wie Butter oder Öle falsch erhitzt, kann die Mikrowelle sogar kaputtgehen. © Panthermedia/Imago (Symbolbild)

Die höchste Stufe der Mikrowelle, oftmals 1000 Watt, ist aber nicht gänzlich unbrauchbar. Flüssigkeiten, wie ein kalt gewordener Kaffee, können damit einwandfrei erhitzt werden. Auch die niedrigste Stufe einer Mikrowelle hat ihre Funktion. Die Einstellung von 90 Watt kann zum Auftauen von empfindlichen Speisen wie Butter und Quark verwendet werden. Auch für das Warmhalten von Speisen ist die niedrige Einstellung zu gebrauchen. Leicht verderbliche Lebensmittel wie rohes Geflügelfleisch sollte gar nicht in einer Mikrowelle erhitzt werden. (rd)