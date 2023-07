„Häh? Dran oder ab?“ – Kundin bittet Aldi und Netto um Hilfe wegen Deckel-Dilemma

Von: Kai Hartwig

Im Sinne der Nachhaltigkeit wollen Supermärkte auch bei ihren Produkten vorangehen. Eine Kundin von Aldi und Netto stellte das vor ein Problem.

München – In Supermärkten und Discounter haben Kunden die Qual der Wahl. Zahlreiche Produkte finden sich in den Regalen von Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Rewe, Netto oder der Konkurrenz. Doch wer sich mit diesen eindeckt, produziert letztlich im Nachgang auch viel Müll. Vor allem Produkte, die ganz oder zum Teil aus Plastik bestehen, müssen passend entsorgt werden.

„Kann mir das jemand erklären?“ – Kundin beklagt Deckel-Dilemma und bittet Aldi und Netto um Hilfe

Für eine Kundin der Discounter Netto und Aldi ergab sich nun allerdings ein kleines Dilemma. Nach dem Kauf einer Milchpackung stand sie vor einem Müll-Problem. Auf Facebook bat sie beide Unternehmen um Rat. „Ich hätte da mal eine Frage“, begann sie ihren Post. Die Facebook-Userin führte weiter aus: „Bio Milch von Netto, links steht drauf ‚getrennt Packung und Deckel entsorgen‘, ‚trennen für die Umwelt‘. Weidemilch von Aldi, der Deckel bleibt dran, der Umwelt zuliebe.“

Die Verwirrung war bei der Kundin von Netto und Aldi nun offenbar komplett. „Häh? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Deckel jetzt dran oder ab? Egal wie, ist beides der Umwelt zuliebe“, ergänzte sie immerhin versöhnlich. Und vertaggte die Facebook-Seiten von Netto und Aldi Süd in ihrem Beitrag.

Mit diesem Post machte eine Facebook-Userin auf ihr Müll-Dilemma aufmerksam. © Screenshot/Facebook.com

In der Tat werde viele Getränkeflaschen und Tetrapaks inzwischen mit einem festgemachten Deckel ausgeliefert. So soll verhindert werden, dass der Plastikdeckel beim Trinken vom Produkt gelöst und einfach achtlos weggeworfen wird. Der integrierte Deckel stößt allerdings nicht bei allen Verbrauchern auf Gegenliebe.

Derweil reagierten beide angesprochenen Discounter – besser gesagt deren Social-Media-Teams – inzwischen auf die Frage der Kundin. Zunächst meldete sich Aldi Süd zu Wort: „Unsere Verpackung kannst du wie gewohnt im Gelben Sack entsorgen“, schrieb eine Mitarbeiterin. Und führte weiter aus: „Wir stellen die Verpackungen gerade um, dass die Deckel an den Produkten verbleiben, um Plastikmüll zu vermeiden. Ab 2024 wird dies zur Pflicht laut der EU-Verordnung.“

Eine andere Facebook-Nutzerin ergänzte: „Wie Aldi es sagt, ab 2024 gibt es ein neues EU-Gesetz, um Kleinplastikteile (Deckel) nicht in der Natur zu verlieren, müssen sie so konzipiert sein, dass sie an der Flasche verbleiben.“ Ein weiterer Nutzer pflichtetet dem bei: „Der Deckel zum ‚nicht abmachen‘ ist so gesehen schon umweltfreundlicher, weil was an der Packung dran bleibt, fliegt später nicht einfach irgendwo herum (sofern man ihn auch dran lässt).“

Diese beiden Milchpackungen sorgten bei einer Kundin von Netto und Aldi Süd für ein Dilemma. © Screenshot/Facebook.com

Kundin hat ein Entsorgungsproblem – Netto-Antwort wirft Fragen auf

Das Social-Media-Team von Netto war derweil offensichtlich nicht ganz so im Bilde, und beantwortet die Fragestellung der Kundin nicht direkt. Gleich dreimal innerhalb von vier Tagen. Wurde in den Kommentaren eine im Wortlaut identische Antwort an die Kundin veröffentlicht. Und immer dankte man der Userin für ihren Beitrag, versprach, sich „intern“ zu erkundigen und bat um persönliche Rückmeldung. War hier etwa künstliche Intelligenz am Werk? Ob es sich bei den Kommentaren des Netto-Teams womöglich um das Werk eines Bots handelt, ließ sich indes nicht gänzlich klären. Ebenso wenig, ob die persönliche Kontaktaufnahme inzwischen erfolgte.

Unterdessen zeigt sich an anderer Stelle, dass nicht nur Müllentsorgung, sondern auch das Leergutsystem nicht vor Problemen geschützt ist. Ein Pfand-Zettel mit beinahe 3000 Bierflaschen sorgte dafür, dass Mitarbeiter „den ganzen Tag damit beschäftigt" waren.