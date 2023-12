Verunreinigungen festgestellt: Hersteller-Rückruf für H-Milch von Edeka

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Sind bei der Herstellung Schadstoffe in Lebensmittel gelangt, müssen diese oftmals zurückgerufen werden. Jetzt ist eine H-Milch von Edeka betroffen.

München – Durch Fehler bei der Produktion können Bakterien, Verpackungsmaterialien oder andere Schadstoffe in Lebensmittel gelangen. Belastete Produkte sind dann in der Regel von einem Rückruf betroffen – jetzt trifft es die H-Milch der Edeka Hausmarke.

Rückruf bei Edeka: H-Milch von Gut&Günstig enthält Verunreinigungen

Der Rückruf betrifft eine H-Milch des Herstellers Hohenloher Molkerei eG. Die H-Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett kann mikrobiologische Verunreinigungen enthalten. In der Folge kann es passieren, dass die Milch dick und sauer wird sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen auslöst. „Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft die Hohenloher Molkerei eG den Artikel Gut&Günstig H-Vollmilch 3,5% Fett (1 Liter) zurück“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine H-Milch von Edeka musste jetzt zurückgerufen werden: Das Lebensmittel kann mit Verunreinigungen belastet sein. © Eibner/Imago (Symbolbild)

Wie der Hersteller weiter informiert, sind ausschließlich die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen betroffen. Aufgefallen war die Verunreinigung in einer Routinekontrolle. Wie die Hohenloher Molkerei eG informiert, wurde die Ursache für die Verunreinigung „zweifelsfrei festgestellt und sofort behoben.“ Betroffen von dem Rückruf ist nur Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. März 2024 sowie dem ovalen Genusstauglichkeitskennzeichen DE BW 010 EG. Kürzlich musste auch ein Fisch-Produkt von Edeka zurückgerufen werden.

Kaufpreis der vom Rückruf betroffenen Milch wird vollständig erstattet

Die vom Rückruf betroffene Charge wurde nach eigenen Angaben ausschließlich auf regionaler Ebene in einzelnen Märkten angeboten und verkauft. Dazu gehören neben Edeka auch einige Marktkauf-Filialen in den genannten Bundesländern. In Zusammenarbeit mit den betroffenen Händlern wurden die betroffenen Produkte mit sofortiger Wirkung vollständig aus dem Verkauf genommen.

Diese Charge ist vom Rückruf betroffen:

Artikel Gut&Günstig H-Vollmilch 3,5% Fett Verpackungseinheit 1 Liter Verkauft bei Edeka und Marktkauf Betroffene Bundesländer Baden-Württemberg, Nordbayern, Hessen, Sachsen, Thüringen Mindesthaltbarkeit 27. März 2024 Los-Kennzeichnung Lot C22B0015 Identitätskennzeichnung DE BW 010 EG

Wer die betroffene Gut&Günstig H-Milch noch zu Hause stehen hat, kann diese gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Eine Vorlage des Kassenbons ist dabei nicht erforderlich, der Kaufpreis wird auch ohne komplett erstattet. Andere Chargen der H-Milch sind nicht vom Rückruf betroffenen und können somit auch nicht zurückgegeben werden. Der Hersteller „bedauert diesen Vorfall und entschuldigt sich bei allen betroffenen Kunden.“ Bereits im September gab es einen großen Milch-Rückruf in Deutschland.