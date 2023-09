Coca-Cola bringt neue Sorte raus – mit „futuristischem Geschmack und KI-Erlebnis“

Von: Josefin Schröder

Teilen

Coca-Cola hat einen neuen Softdrink herausgebracht, der mit einer künstlichen Intelligenz entstanden ist. Erste Fans berichten vom Geschmack.

Kassel – Es gibt sie in light, in zero, ohne Koffein, mit Vanille- oder Kirschgeschmack: Coca-Cola. Nun hat der Konzern eine neue Sorte des Kult-Getränks angekündigt, die den Geschmack der Zukunft treffen soll. In der Vergangenheit hingegen stand der Konzern wegen eines Preiskampfs mit Edeka in der Öffentlichkeit, den Coca-Cola jetzt für sich entschied.

„Coke Y3000 Zero Sugar“ heißt die neue Kreation. Die Geschmackssorte sei mithilfe einer künstlichen Intelligenz entwickelt worden, teilt der Konzern in einer Pressemitteilung mit. Quasi eine Kooperation zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Das Ziel war zu zeigen, wie Menschen im Jahr 3000 ihre Softdrinks trinken würden. Dazu seien Coca-Cola-Fans weltweit gefragt worden, wie sie sich die Zukunft vorstellen.

Coca-Cola Y3000 Zero Sugar: Das macht die neue Sorte besonders

Ihre Perspektiven kombinierte Coca-Cola mit Erkenntnissen der künstlichen Intelligenz. Herausgekommen ist ein zuckerfreies Getränk, was Coca-Cola optisch als „futuristisch und optimistisch“ beschreibt.

Fans des Kultgetränks müssen bei der Verpackung des neuen Softdrinks auf das klassische Rot verzichten. Die Dosen kommen in Silber mit hellblauen und rosa Akzenten daher. Beim Design habe die KI mitgewirkt. Form und Farbe kommunizieren ein sich entwickelnden Zustand und sollen eine positive Zukunft betonen, erklärt Coca-Cola.

Coca-Cola hat mit einer Künstlichen Intelligenz eine neue Geschmacksrichtung entwickelt. © Screenshot/The Coca-Cola Company

Eine weitere Besonderheit unterscheidet das neue Getränk von der regulären Produktpalette. Auf den Dosen finden die Kunden QR-Codes. Einmal gescannt, können sie auf den Coca-Cola Creations Hub zu greifen. Auf dieser Plattform kann man Fotos durch eine spezielle „Y3000 AI Cam“ filtern, um zu sehen, wie die aktuelle Umgebung in der Zukunft aussehen könnte, heißt es in der Mitteilung. Nach Augmented Reality, setze man nun auf die Kraft der künstlichen Intelligenz, so Coca-Cola.

Neue Coca-Cola-Sorte: Ihr Geschmack ist umstritten

Die neue Sorte soll für einen begrenzten Zeitraum in ausgewählten Märkten in den USA, Kanada, Europa, China und Afrika erhältlich sein. Softdrinks enthalten meist reichlich Zucker. Bei Untersuchungen haben Forscher die Auswirkungen von Softdrinks auf das Leberkrebs-Risiko untersucht – mit erschreckenden Ergebnissen.

Das Netz versorgt uns bereits jetzt schon mit den ersten Geschmacksproben der zuckerfreien „Coke Y3000“. Bei TikTok häufen sich die Videos, in denen vor allem englischsprachige Nutzer das Getränk probieren und anschließend bewerten. Der angekündigte „Zukunftsgeschmack“ erinnert einige an Süßigkeiten – wie Lollipops oder Kaugummi. „Irgendwie fruchtig“, resümiert eine TikTokerin ihre Kostprobe. Ob das Getränk bald auch in Deutschland über die Ladentheke geht, ist nicht bekannt. (Josefin Schröder)