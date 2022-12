Mobilfunkanbieter stellt Betrieb ein: Nun auch das Aus für Bestandskunden

Teilen

Wer einen Vertrag beim Mobilfunk-Anbieter Callmobile hat, muss sich nun nach Alternativen umsehen. © picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Schon 2021 hat Callmobile sein Neukundengeschäft eingestellt. Nun sind auch Bestandskunden dran - und müssen sich bald einen neuen Mobilfunkanbieter suchen.

Rendsburg - Der Mobilfunkanbieter Callmobile steht kurz vor dem Aus. Schon im vergangenen Jahr stellte die zu freenet AG gehörende Marke ihr Neukundengeschäft ein. Doch nun sind auch Bestandskunden dran. Wer sich keinen neuen Handyvertrag sucht, steht ab Juli 2023 ohne Mobilfunkanbieter da - denn dann stellt Callmobile den Betrieb ein.

Callmobile vor dem Aus: freenet versucht Kunden offenbar zu Klarmobil abzuwerben

Voraussichtlich zum 1. Juli 2023 wird die freenet-Tochter Callmobile den Geschäftsbetrieb einstellen. Das berichten Inside Digital und Stiftung Warentest. Demnach werden alle Verträge von Bestandskunden bis zu diesem Zeitpunkt gekündigt. Betroffene müssen sich also zwangsläufig einen neuen Mobilfunkanbieter suchen.

Ginge es nach freenet, wäre die Wahl offenbar klar: Das Unternehmen versucht Angaben der Stiftung Warentest zufolge, Bestandskunden zu Klarmobil zu vermitteln, das auch zur Freenet Aktiengesellschaft gehört. Jeder betroffene Kunde erhalte demnach ein Angebot, das in aller Regel attraktivere Konditionen als bei Callmobile biete, hieß es vom Mobilfunk-Discounter dazu. „Entscheidet sich der Kunde aktiv für eines dieser Ange­bote, so erfolgt die Umstel­lung inner­halb von drei Wochen nach Zustim­mung. Die Rufnummer wird dann auto­matisch ohne weitere Kosten in den neuen Vertrag über­führt“, teilte das Unternehmen dem Portal Teltarif mit. Allerdings rät Stiftung Warentest, das Angebot genau zu prüfen, etwa über verschiedene Vergleichsportale.

Wer ein günstigeres Angebot findet, hat Anspruch auf Rufnummermitnahme

SIM-Karte von Callmobile: Kunden dieses Mobilfunkanbieters müssen sich nun nach einem neuen Handyvertrag umsehen (Symbolbild). © IMAGO / Schöning

Das Aus von Callmobile bedeutet für Bestandskunden auch, dass sie ein Sonderkündigungsrecht haben. Ebenso haben die Mobilfunknutzer Anspruch auf eine kostenlose Rufnummernmitnahme zu einem anderen Anbieter. Auch hier lohnt es sich, verschiedene Angebote zu vergleichen, denn teilweise belohnen andere Provider die Neukunden mit einem Wechselguthaben, sofern sie ihre alte Rufnummer mitnehmen. „Eine Rufnummernmitnahme ist bis zu vier Monate vor und 90 Tage nach Kündigung möglich“, teilt Callmobile hierzu auf der Homepage mit.

So kündigen Sie Ihren Callmobile-Vertrag Kündigung per E-Mail an info@callmobile.de

oder alternativ per Post an callmobile GmbH

Postfach 0661

24752 Rendsburg

Wer noch über ein Prepaid-Guthaben bei Callmobile verfügt, kann sich dieses auszahlen lassen, empfiehlt Stiftung Warentest. Das geht telefonisch unter 040/34 8585 310 (Montag bis Freitag 09:00 – 17:30 Uhr). Nutzer melden sich allerdings zu Wort und kritisieren, dass es offenbar keine Möglichkeit gebe, beim Anruf unter der Callmobile-Nummer das Thema „Auszahlung“ zu wählen. Die Hotline von Callmobile sei außerdem selten zu erreichen, beschwert sich ein weiterer Nutzer.

Der Konzern Freenet selbst hat indes große Ziele. Das Unternehmen will seinen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei einem durchschnittlichen Jahreswachstum von mehr als vier Prozent bis zum Jahr 2025 auf mindestens 520 Millionen Euro steigern. Eigenen Angaben zufolge hat Freenet einen Abo-Kundenstamm von 8,9 Millionen Menschen und ist der „größte netzunabhängige Mobilfunk-Anbieter in Deutschland“. Das Aus von Callmobile habe „technische Gründe“ hieß es laut Teltarif vonseiten des Konzerns, die Kundenzahlen bei dieser Marke seien seit Jahren rückläufig.