Facebook und Instagram kosten jetzt Geld – Meta führt Abo-Modelle ein

Von: Daniel Schinzig

Instagram und Facebook kostenlos nutzen? Die Zeiten sind vorbei. Nutzer müssen sich für ein Abo-Modell entscheiden, sonst haben sie einen großen Nachteil.

Hamm - Mal eben seine Meinung als Kommentar unter einen Facebook-Beitrag schreiben. Dann schnell eine Story vom Mittagessen posten. Und muss ich nicht auch noch das neue Foto vom besten Kumpel liken? So oder so ähnlich sieht der Alltag in den sozialen Netzwerken für viele aus. Dass Facebook und Instagram dabei vollkommen kostenlos sind: fast schon eine Selbstverständlichkeit. Doch genau damit ist jetzt Schluss. Der Meta-Konzern, zu dem die beiden Dienste gehören, möchte jetzt Geld von den Nutzern. Wer nicht zahlen möchte, muss mit einem wesentlichen Nachteil leben.

Derzeit informiert Meta die Facebook- und Instagram-Nutzer über die Änderungen. Die große Frage, mit der die Meldung eingeleitet wird, lautet: „Möchtest du ein Abo abschließen oder unsere Produkte weiterhin kostenfrei mit Werbung verwenden?“ Daraufhin haben die Nutzer keine andere Möglichkeit: Sie müssen auf „Abonnieren“ klicken oder aktiv zustimmen, dass Facebook und Instagram Daten der Nutzer sammeln dürfen, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Die einzige andere Möglichkeit: auf die beiden Netzwerke verzichten und sein Konto löschen, berichtet wa.de.

Hintergrund für die Neuerungen bei Facebook und Instagram sind verschärfte Gesetze im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Zu diesem gehören alle EU-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen. Außerdem ist auch noch die Schweiz betroffen. Meta darf in diesen Regionen keine Daten der Nutzer mehr für personalisierte Werbung verwenden, wenn die Nutzer nicht direkt zustimmen. Einfach nur in den AGBs anzugeben, dass für personalisierte Werbung Daten genutzt werden, reicht nicht.

Das Geschäft mit den persönlichen Daten der Nutzer ist aber ein wichtiges Standbein von Meta. Der Konzern reagiert auf die geänderten Gesetze nun mit der Einführung der Abo-Modelle, um möglichst viele Nutzer dazu zu bringen, der Anzeige personalisierter Werbung zuzustimmen. Oder verlangt im Gegenzug einfach direkt Geld von den Kunden.

Wer auf Werbung verzichten möchte, muss für Facebook und Instagram zahlen

Aber wie viel Geld müssen die Facebook- und Instagram-Nutzer in die Hand nehmen, wenn sie sich für das Abo-Modell entscheiden? Hier wird noch einmal ein Unterschied gemacht, ob man die Plattformen über den Desktop-Browser oder über Android bzw. iOS verwendet.

Desktop-Browser: 9,99 Euro pro Monat

Android/iOS: 12,99 Euro im Monat

Dass es hier eine Unterscheidung gibt, begründet Meta mit Zusatzgebühren für Apple und Google. Aber hier hört es noch nicht auf: Nicht wenige Nutzer werden sowohl Facebook als auch Instagram nutzen. Wer seine beiden Konten verknüpft hat, zahlt bis zum 1. März 2024 den Preis von monatlich 9,99 Euro bzw. 12,99 Euro für Instagram und Facebook zusammen. Danach gilt der monatliche Preis nur noch für ein Konto. Das zusätzliche, verknüpfte Konto kostet dann noch einmal 6 Euro bzw. 8 Euro pro Monat.

Wer seine Facebook- und Instagram-Konten übrigens nicht miteinander verknüpft hat, muss von Anfang an tiefer in die Tasche greifen. Denn dann werden pro Konto 9,99 Euro bzw. 12,99 Euro fällig. Oder eben die Entscheidung, personalisierte Werbung in Kauf zu nehmen.

Aber nicht nur die Nutzer von Facebook und Co. müssen sich umstellen. Auch Tech-Riesen wie Meta und Google müssen auf neue Regeln reagieren.