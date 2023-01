Um Energie zu sparen: Erstes Möbelhaus führt Ruhetag ein - Diese Standorte sind betroffen

Von: Stella Henrich

Die Energiekrise zwingt nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen zu Sparmaßnahmen. Einige wollen montags sogar künftig ihre Türen ganz geschlossen halten.

München ‒ Das kennt der Kunde eigentlich nur von Friseuren: montags geschlossen. Das Konzept mit dem Ruhetag hat sich für die Friseurläden bewährt. Aktuell planen auch Möbelhäuser, diesem Schritt zu folgen. Allerdings aus einem völlig anderen Grund. „Wir wollen mit dem Schließtag unseren Energieverbrauch um zehn Prozent reduzieren“, sagt Horst Ehrmann, Chef der Möbelhäuser Ehrmann in der Pfalz, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. So solle der extreme Anstieg der Energiepreise ausgeglichen werden. „Damit wir unsere Verkaufspreise stabil halten können.“

Viele Kunden begrüßen diesen Schritt. Die meisten Leute sagten, sie fänden es gut, dass Energie gespart werde und die Preise für Möbel so stabil blieben, erläutert Ehrmann seine Entscheidung. Diese gilt für die Standorte des Möbelhauses Ehrmann in Landau, Frankenthal, Trier, Herxheim sowie in Reilingen, Bruchsal und Rastatt (Baden-Württemberg). Der Plan des Unternehmens mit insgesamt 700 Mitarbeitern ist, diesen Schritt bis Ende April durchzuhalten, um so Heizkosten zu sparen.

Firmenchef Horst Ehrmann steht in seinem Möbelhaus in Trier an einem Aufsteller, der darauf hinweist, dass die Verkaufsräume montags geschlossen sind. © Harald Tittel/dpa

Es ist dabei nicht das einzige Unternehmen, das einen Schließtag umsetzt. Es gebe weitere Firmen meistens in der Möbelbranche, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südwest für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Thomas Scherer, in Mainz. Einige Möbelhäuser würden die Öffnungszeiten dabei auf andere Weise kürzen, zum Beispiel durch ein bis zwei Stunden weniger morgens und abends, dafür aber jeden Tag. „Die Energiekosten machen dem Handel sehr zu schaffen. Wir haben Händler, bei denen haben sich die Energiekosten verzehnfacht. Das ist schon Wahnsinn“, sagt Scherer.

Montags geschlossen: Auch Supermärkte, Discounter, Optiker, Hoteliers und Gastronomen machen mit

Möbelhäuser haben meist eine große Verkaufsfläche und müssen somit für Strom und Beleuchtung tief in die Tasche greifen - auch ohne Energiekrise. Supermärkte und Discounter wie Aldi haben aufgrund gestiegener Preise für Gas und Strom ihre Öffnungszeiten bereits angepasst. Merkur.de berichtete. Die Optikerkette Fielmann empfahl ihren Mitarbeitern, das Licht nur noch einzuschalten, wenn unbedingt nötig. Die Otto-Group kühlte die Büroräume im Spätherbst letzten Jahres auf 15 Grad runter.

Gerade in Möbelhäusern auf großer Fläche kann man so bei Stromkosten für Heizen und Beleuchtung einiges einsparen.

Kaufhäuser wie Ikea, Galeria und Saturn legten die Rolltreppen still, um die exorbitanten Energiekosten noch bezahlen zu können. Und Hoteliers und Gastronomen dachten bereits über eine Schließung im Winter nach. Die jetzige Entscheidung des Möbelhauses Ehrmann kommt somit nicht unbedingt überraschend. Den Mitarbeitern gefallen die geänderten Öffnungszeiten. Denn sie haben jetzt zwei zusammenhängende Tage frei. Und Horst Ehrmann freut sich über Einsparungen in einer deutlich sechsstelligen Summe. (mit dpa-Material)

