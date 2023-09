Kennzeichnung von versteckten Preiserhöhungen: Supermarkt-Kette prescht vor – zieht Edeka nach?

Von: Nadja Austel

Mit dem Trick der „Shrinkflation“ verstecken Hersteller geschickt Preiserhöhungen. Deutsche Verbraucher stimmen mehrheitlich für eine Kennzeichnungspflicht.

Berlin – „War da schon immer so wenig drin?“, fragt sich so mancher beim Öffnen der Chipstüte. Überprüfen lässt sich das in dem Moment nicht mehr so leicht, aber der Eindruck, plötzlich weniger für das gezahlte Geld zu bekommen, trügt offenbar nicht: Die Stiftung Warentest warnte kürzlich vor versteckten Preiserhöhungen – zum Beispiel vor der sogenannten „Shrinkflation“, also vor weniger Inhalt in einer fast unveränderten Verpackung, allerdings bei gleichbleibendem Preis. Der Begriff kombiniert das englische Wort „to shrink“ („schrumpfen“) mit „Inflation“.

Immer wieder berichten Kunden der Verbraucherzentrale von dieser Praktik. Illegal ist diese jedoch nicht. In der September-Ausgabe hat Stiftung Warentest sich mit dem Problem befasst und im Gespräch mit Verbraucherschützern einige Tipps für die Bevölkerung gesammelt. Vorsicht sei beispielsweise bei Hinweisen auf eine „neue Rezeptur“ oder „bessere Qualität“ geboten, heißt es auf der Webseite der Verbraucherzentrale.

Französische Supermarkt-Kette kennzeichnet „Shrinkflation“, zieht Edeka nach?

Auch bei Aktionspackungen solle man nicht direkt zugreifen und stattdessen erstmal nachrechnen, ob man wirklich ein Schnäppchen macht. Oder aber auf eine Mogelpackung hereinfällt. Empfehlenswert sei es daher, sich Preis und Füllmenge der Produkte zu notieren, die man regelmäßig im Supermarkt kauft. Und die „Shrinkflation“ ist bei weitem keine Seltenheit. Die Verbraucherschutzzentrale Hamburg und Stiftung Warentest haben keine Schwierigkeiten, jeden Monat neue „Mogelpackungen“ vorzustellen. Einige Beispiele aus der Liste der Verbraucherzentrale, die im Jahr 2023 aufgefallen sind:

Produkt Alter Inhalt und Preis Neuer Inhalt und Preis Effektive Preiserhöhung Arla Kærgården 250 Gramm für 1,59 Euro 200 Gramm für 1,59 Euro 25 Prozent Frosta Schnittlauch (TK) 90 Gramm für 0,99 Euro 75 Gramm für 0,99 Euro 20 Prozent HiPP Himbeere und Apfel mit Dinkelgrieß 190 Gramm für 1,35 Euro 160 Gramm für 1,45 Euro 27,5 Prozent Listerine Total Care 600 Mililiter für 4,45 Euro 500 Mililiter für 4,95 Euro 33,5 Prozent Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg

Die französische Supermarktkette Carrefour kündigte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kürzlich an, mit Aufklebern auf Packungen mit Kaffee, Chips, Mayonnaise und Eistee vor versteckten Preiserhöhungen zu warnen: „Shrinkflation, das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert, und der Preis unseres Lieferanten ist gestiegen“, heißt es auf den Aufklebern demnach.

Auch deutsche Supermärkte könnten dem Beispiel folgen: „Wir stellen zunehmend fest, dass insbesondere die internationale Markenindustrie alles versucht, um ihre Margen zu maximieren“, teilt die Edeka-Gruppe nach Informationen der Lebensmittel Zeitung mit. Dazu gehöre auch die Shrinkflation. „Auch wir überlegen, unsere Kundinnen und Kunden auf das Thema aufmerksam zu machen“, heißt es vonseiten der Edeka-Gruppe weiter.

Preiserhöhungen im Supermarkt: 77 Prozent sind für Kennzeichnungspflicht in Deutschland

Carrefour habe mit der Aktion einem Gesetzesentwurf vorgegriffen, mit dem die Regierung die Industrie in Frankreich zu einer Kennzeichnung solcher Preiserhöhungen verpflichten möchte. Und auch in Deutschland gibt es viele Befürworter einer Kennzeichnungspflicht für die „Shrinkflation“. Eine große Mehrheit der Verbraucher hat sich in einer Umfrage für Hinweise auf den perfiden Mogelpackungen im Supermarkt ausgesprochen.

In der repräsentativen Stichprobe in Deutschland befragte das Meinungsforschungsinstitut Yougov nach eigenen Angaben 2360 Personen ab 18 Jahren. Davon stimmten ganze 77 Prozent der Befragten für entsprechende Hinweise am Regal der Supermärkte. 13 Prozent lehnten die Kennzeichnung ab, zehn Prozent machten keine Angabe. Unter den Befragten ab 55 Jahren sei die Zustimmung zu der Kennzeichnung mit 87 Prozent am höchsten gewesen. (na/dpa)