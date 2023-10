Ideale Wetter-Bedingungen: Experte warnt vor „sehr, sehr vielen Stechmücken“

Von: Annika Wilk

Mücken sind auch mitten im Oktober 2023 noch ein Thema. Warum sie so lange leben und wie lange sie uns noch stechen können.

Hamm - Es ist ein bisschen irritierend, wenn man Mitte Oktober bei 10 Grad und weniger noch eine Mücke erlegt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die Tiere nach wie vor fit unterwegs sind und nach einem Winterquartier suchen.

Mücken im Oktober: Wie lang stechen die Tiere im Herbst noch?

Anfang Oktober hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Nordrhein-Westfalen noch bis zu 30 Grad gemessen. Zwischendurch hat es auch noch geregnet. Die warme und zwischendurch feuchte Luft hat den Mücken wortwörtlich das Leben verlängert, wie wa.de berichtet. „Tatsächlich gibt es im Moment sehr, sehr viele Stechmücken“, erklärt Ökologe Dr. Renke Lühken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Stechmücken im Herbst: Bald sind sie weg. © imageBROKER/FLPA / Emanuele Biggi/IMAGO

Laut Nabu sind das die idealen Bedingungen für die Tiere. „Durch den vielen Regen haben sich Tümpel oder Pfützen gebildet, die sich nun ideal für die Eiablage eignen“, sagt Nabu-Experte Julian Heiermann. Die perfekte Umgebung bietet den Mücken wichtige Proteine für die Brut. Bei den aktuellen tiefen Temperaturen suchen die Tiere einen warmen Platz – zum Leiden der Menschen, denn sie sind laut Lühken auch noch sehr stech-aktiv.

Mücken im Oktober: So geht man damit um

Auch wenn sie den Menschen häufig durch Stiche nerven und manchmal um den Schlaf bringen, sind Mücken wichtig für das Ökosystem. Sie sind Beute für zum Beispiel Spinnen, Frische und Vögel. Wenn es keine Mücken mehr geben würde, hätten andere Tiere Probleme, Nahrung zu finden, so der Nabu.

Genau deshalb sollte man auch versuchen, die Tiere nicht zu töten. Bei den kühleren Temperaturen kann man sich derzeit sogar einfacher vor Stichen schützen. Lange Kleidung hält Mücken ab. Ähnlich sieht das mit Fliegengittern aus. Parfums und Cremes mit süßen Düften sollte man auch vermeiden, weil sie die Tiere anziehen. Auch von einer elektrischen Insektenfalle auf der Terrasse oder dem Balkon rät der Nabu ab. Diese Fallen locken nicht nur Mücken, sondern auch andere wichtige Insekten an.

Mücken im Herbst aktiv: Bald verschwinden sie

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis die Mücken verschwunden sind. Am liebsten überwintern die Mücken in Kellern. Sobald alle einen Platz gefunden haben, ist der Mückenspuk vorbei. Ökologe Lühken gibt die Aussicht: „Das Ganze dürfte in den nächsten drei bis vier Wochen vorbei sein – dann dürften wir auch für ein halbes Jahr Ruhe haben.“