„Ihr habt doch ein Riss in der Schüssel“: Kunde beschwert sich nach diesem Anblick bei Netto

Von: Christoph Gschoßmann

Dieses Preisschild brachte einen Netto-Kunden aus der Fassung. © Facebook/Markus Klatt

Wie teuer darf Paprika sein? Ein Familienvater aus Mülheim an der Ruhr regte sich furchtbar über den Preis bei Netto auf.

München/Mülheim an der Ruhr – Die Inflation betrifft uns alle, egal ob an der Tankstelle, beim Miete zahlen oder an der Supermarktkasse. In den letzten Jahren wurden viele Produkte drastisch teurer, und das merkt man im Geldbeutel, da die Löhne nicht ähnlich schnell steigen. Kürzlich gab es deswegen schon Aufregung um scheinbar sündhaft teure Edeka-Limetten sowie „Tomaten, die als Normalverdiener nicht mehr leistbar sind“. Einen ähnlichen Fall erlebte nun ein Netto-Kunde aus Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen, der sich über den Preis von Paprika fürchterlich echauffierte.

„Sag mal habt ihr den Knall“, beginnt er sein Statement bei Facebook voller Wut. Er hat ein Foto des Preisschilds für rote Paprika dazu gepostet, auf dem der Kilopreis von 7,99 Euro zu lesen ist. „Das hat nichts mehr mit Inflation zu tun, das ist reinste Abzocke“, schreibt er.

Netto-Kunde fuchsteufelswild: „Wie soll ich das bitte bewerkstelligen?“

„Wer soll sich das denn heutzutage noch erlauben können? Ich bin alleinerziehender Papa eines kleinen Mädchens, die ich versuchen möchte gesund zu ernähren. Wie soll ich das bitte bewerkstelligen bei solchen Preisen?“, fügt er verzweifelt hinzu. Und er fragt: „Wird Gemüse jetzt zum Luxusartikel?“ Schließlich beendet er seinen Post mit ebenso viel Rage wie zu Anfang: „Ihr habt doch einen Riss in der Schüssel.“ In einem Kommentar schreibt er zudem: „Der Preis ist frech.“

Vielleicht erwischte der Kunde einfach nur einen schlechten Tag bei Netto, denn laut Supermarktcheck.de sind rote Parika im Kilopreis von 2,52 Euro zu haben. Der Paprikamix ist demnach für 1,94 Euro zu erstehen. Es ist ihm zu wünschen, dass er beim nächsten Mal mehr Glück hat – denn der Vorsatz, sein Kind gesund zu ernähren, ist definitiv unterstützenswert. (cgsc)