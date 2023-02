„Das macht schon nachdenklich“: Müller-Kunde staunt bei Blick auf seinen Kassenzettel

Von: Victoria Krumbeck

Kassenzettel können ganz schön nerven. Wenn man sich die Bons genauer anschaut, dann bestehen sie zu einem großen Teil aus Werbung. Das findet auch ein Müller-Kunde fragwürdig.

München - Kein Einkauf ohne Kassenzettel. Ob man ihn nun haben möchte oder nicht, jeder Einkauf hinterlässt viel Papier. Auch wenn viele die kleinen Zettel als lästig erachten, können sie für nostalgische Momente sorgen. So fand ein ehemaliger Schlecker-Kunde einen Kassenbon aus dem Jahr 2000. Eine Kaufland-Kundin entdeckte sogar einen Kassenzettel aus dem Jahr 1998, da hieß der Laden auch noch anders. Heutzutage spricht man über Kassenzettel aus ganz anderen Gründen.

Penny, Depot und Co: Kassenzettel sind Kunden häufig zu lang

Werbung gehört zu unserem Alltag dazu. Egal ob im TV, Radio oder in den sozialen Netzwerken, überall begegnet man ihr. Zusätzlich lässt sich Werbung auch auf dem Kassenzettel finden, und das nicht gerade wenig. Im Netz übertreffen sich die User mit der Länge ihres Kassenzettels. Ein Depot-Kunde war so erstaunt von der Länge des Textes, dass er kurzerhand das Maßband in die Hand nahm. Das Ergebnis? Stolze 58 Zentimeter. Doch diese Größe kann sogar übertroffen werden, wie ein Penny-Kunde bewies. Hier zeigte das Maßband ganze 60 Zentimeter an.

Müller-Kunde wundert sich über Werbung: „Macht schon nachdenklich“

Auch ohne genaues Maß sorgen Kassenzettel für Verwunderung bei den Kunden. Ein Facebook-Nutzer fotografierte seinen Müller-Kassenbon und teilte ihn in einem Post. „Das ist ein Kassenzettel für einen Artikel. Das macht schon nachdenklich“, schrieb der User zu dem Bild des Bons. Ohne die genaue Länge zu wissen, ist klar: Dieser Kassenzettel ist ganz schön lang.

„Werbung muss sein“, kommentierte ein User den Post. Ein gutes Drittel des Bons ist mit Werbung versehen. Darüber, ob Werbung sein muss oder nicht, lässt sich streiten. Doch mit ziemlicher Sicherheit kann man sagen, dass die Werbung für keine gute Umwelt-Bilanz sorgt. (vk)