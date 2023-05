DPD-Bote hinterlässt Paket an fragwürdigem Ablageort – plötzlich schaltet sich Amazon ein

Von: Christoph Gschoßmann

Paketzettel bringen immer ein wenig Spannung mit sich: Wohin wurde es geliefert? Bei DPD erlebte ein Kunde eine böse Überraschung.

München – Wo ist mein Paket? Das haben sich wohl viele Post- und Paketempfänger schon einmal gefragt. Manchmal lassen sich Boten dabei die kreativsten Ablageorte einfallen, sehr zum Ärger der Kunden. So werden Sendungen teilweise gewaltvoll in den Briefkasten gestopft. Oder sie kommen völlig zerfleddert an. Andere suchen ewig nach ihrem Paket. In einem Fall des Paketdienstleisters DPD aber verriet der Bote dem Kunden immerhin ganz genau, wo er das Paket deponiert hatte. Das Problem: Der gewählte Ort ist denkbar ungünstig.

Der DPD-Kunde veröffentlichte auf Twitter ein Foto seines Paketzettels. Das Bild zeigte, dass der Bote darauf klar angegeben hatte, wo er die Sendung hinterlegt hatte. „Befindet sich in der gelben Tonne“, steht mit Kugelschreiber auf dem vorgedruckten DPD-Abholzettel. Der Paketempfänger konnte es offenbar nicht fassen: „Das Paket befindet sich in der gelben Tonne?!?“, wiederholte er fast wortgleich und ziemlich entgeistert den Hinweis des DPD-Boten.

Ein anderer Twitter-User dagegen meinte nur, dass der DPD-Kunde noch verhältnismäßig gut weggekommen sei. „Immerhin ein Hinweis“, schrieb er unter den Tweet.

User vergleicht DPD-Fall mit seiner Paketlieferung – plötzlich schaltet sich Amazon ein

Der kommentierende User nahm das Missfallen des DPD-Kunden zum Anlass, um eine Anekdote aus eigener Erfahrung zu teilen: „Amazonfahrer gestern: Habe Paket in anderen Hof gestellt. Jetzt ist es weg. Musst du mit Amazon klären. Klickt und das Paket wird als ordnungsgemäß geliefert angezeigt. Das ist das vierte Mal in einem halben Jahr, dass Pakete sonst wohin geliefert wurden.“

Daraufhin schaltete sich der Amazon-Kundendienst ein und verspracht, die Sachlage zu prüfen. Die weiteren Kommentare lassen vermuten, dass das verlorene Amazon-Paket in zwei von vier Fällen wohl wieder aufgetaucht ist. In den beiden anderen Fällen schickte Amazon laut dem Twitter-User Ersatzlieferungen. Er sah das Problem auch eher bei einzelnen Zustellern, wie er schrieb.

Ob der DPD-Kunde mit seinem Paket dagegen auch so viel Glück hatte, ist nicht überliefert. Vermutlich hing alles davon ab, ob die Müllabfuhr die Tonne vor dem freundlichen Hinweis ausgeleert hat – oder danach. Es war nicht der erste Fall, bei dem ein DPD-Paket in der Mülltonne landete. Doch auch ein DHL-Kunde empörte sich über einen ähnlichen Ablageort.(cgsc)