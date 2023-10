Dieses Supermarkt-Foto lässt einige an Menschheit zweifeln – „Ich musste zweimal hinsehen“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Sehen Sie es auch gleich? Ein Supermarkt-Foto taucht zum wiederholten Male im Netz auf – und lässt manche an der Menschheit zweifeln.

Köln - Ein Supermarkt-Foto sorgt zum wiederholten Male für Furore. Es ist jetzt bei der App Jodel gelandet, ein User aus München hat es gepostet. Das Bild ist mit dem Text „Ich habe relativ wenig Hoffnung für die Menschheit“ versehen. Bevor wir uns der Aufnahme selbst widmen, ist es Zeit, der Quelle nachzugehen – denn die Veröffentlichung ist als „Repost“ markiert.

Supermarkt-Foto sorgt immer wieder für Furore – Sehen Sie es auch?

Tatsächlich ist das Bild ururalt und taucht immer wieder auf. Schon 2017 postete es ein Twitter-Nutzer aus NRW, er scheint es selbst geschossen zu haben. Damit erntete er immerhin 45 Kommentare sowie rund 7.000 Likes. Erneut große Fahrt nahm das Thema vor vier Jahren auf. Damals ist es bei Reddit gelandet, bekam Tausende Reaktionen und mehr als 160 Kommentare. Auch seinerzeit, wie jetzt bei Jodel, lautete das Fazit schon: „Relativ wenig Hoffnung (langfristig) für die Menschheit“ – denn unter diesem Titel hat der Reddit-Nutzer gepostet.

Das Foto wirkt jedenfalls authentisch und zeigt auf den ersten Blick eine völlig normale, eher langweilige Supermarkt-Szene. Im Hintergrund eine Person mit roter Jacke, im Vordergrund eine mit dunkler (Geschlechter nicht eindeutig festzustellen), beide haben das Frische-Regal angesteuert. Doch es braucht nicht lange, um zu merken, dass hier jemandem ein ziemlicher Fail unterlaufen ist. Sehen Sie‘s auch sofort?

Person im Supermarkt schnappt sich nicht nur einen Korb, sondern alle

Der Mensch im Vordergrund nämlich hat sich nicht etwa ein grünes Körbchen genommen, um darin die Einkäufe zu verstauen. Er hat stattdessen wohl gedankenlos den kompletten Stapel an Körben geschnappt und zieht diesen auf einer rollenden Plattform durch die Filiale. Das sorgt nicht nur dafür, dass andere Kunden am Eingang keinen Korb mehr bekommen. Sondern auch für einen ziemlich skurrilen Anblick.

Nun wäre es schon etwas übertrieben, deswegen schon an der Menschheit zu zweifeln, wie es offenbar einige tun. Es handelt sich nur um eine kleine Alltagspanne, wie sie eben unterläuft – mit so etwas hat sich wohl fast jeder schon mal blamiert. Und im Supermarkt gibt es ja auch so manchen Fehler, den man machen kann. Vielleicht sorgt auch gerade dieses Reinfühlpotenzial dafür, dass die Kommentare überlaufen.

„Ich musste zweimal hinsehen“: Supermarkt-Foto sorgt für Lacher

„Hat viele Körbe bekommen“, kalauert einer. „Ich musste zweimal hinsehen“, gesteht ein anderer. Ein weiterer hat kurz Verständnis: „Ich hab ein paar Sekunden gebraucht, um es zu erkennen. Anderswo gibt es nämlich tatsächlich so größere/tiefere Körbe zum Hinterherziehen, die fast genauso aussehen (ich kenn‘s aus Hypermarchés). Ist allerdings keine Entschuldigung für den Lauch, weil ja beim Blick drauf klar erkennbar sein müsste, wie klein der Korb von innen ist.“



Außerdem heißt es: „Ich mag die Vorstellung, dass sie beim Anblick der anderen Tragekörbe irgendwann während des Einkaufs feststellt, was für einen peinlichen Fehler sie begangenen hat und dann die ganze Zeit hofft, es fällt keinem auf. Einfach großartig.“ Die prompte Reaktion:. „Das wird zu 90% genau so passiert sein ... zumindest, wenn ich die Person gewesen wäre“, reagiert eine weitere.

Angeblicher Supermarkt-Mitarbeiter: „Passiert bei uns im Laden täglich“

Wie so oft in solchen Kontexten melden sich auch angebliche Supermarkt-Mitarbeiter zu Wort. „Passiert bei uns im Laden täglich“, schreibt einer und ergänzt in Klammern: „Wer im Einzelhandel arbeitet, verliert relativ schnell den Glauben an die Menschheit.“ Ein Mann habe sich sogar bei ihm lautstark beschwert, „dass dieses Teil ja total unpraktisch sei“. Dass nicht alle Kunden so leicht zu nehmen sind, zeigen ja auch schon die Sprüche, die sich Mitarbeiter im Einzelhandel regelmäßig anhören müssen.

Zur Person mit den Körben auf dem Foto jedenfalls gibt es auch noch eine ganz andere Theorie: „Was ist, wenn es mit Absicht ist, weil sie nichts tragen will?“ Dann wäre es fast schon wieder brillant. Auch eine andere Supermarkt-Entdeckung sorgte für Diskussionen: Dieser Einkaufszettel ist bemerkenswert, zeigt aber auch einen genialen Trick. (lin)