Multi-Talent Bier: So vielfältig lässt sich der Gerstensaft einsetzen

Von: Romina Kunze

Als Feierabendgetränk hat sich das Bier längst bewährt. Dabei stecken im „kühlen Blonden“ auch noch ganz andere ungeahnte Fähigkeiten; etwa als Küchenhelfer oder Beauty-Kur.

München – „Kein Bier vor vier“ oder „Wein auf Bier, das rate ich dir“: Vermeintliche Weisheiten sowie – meist lustige – Sprüche rund um den Gerstensaft ranken sich im deutschen Volksmund viele. Verwunderlich ist das im „Bierland Deutschland“, wo Bier sogar in Pulver-Form daherkommt, nicht: 87,2 Liter sind 2022 laut Statistischem Bundesamt (StBA) pro Kopf geflossen.

Und gegen ein kleines Feierabend-Bierchen ist sicherlich auch nichts einzuwenden. Laut einer Studie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen/Nürnberg kann es sogar das Glückshormon Dopamin ausschütten; alles im gesunden Maße, versteht sich. Wer sich derweil in Abstinenz üben möchte, etwa im Zuge eines „trockenen Monats“, braucht das Bier nicht wegschütten. Es findet auch neben dem Glas und Krug vielfältige Anwendung.

Damit Hopfen und Malz nicht verloren gehen: So kann man Bier noch nutzen

Im Keller oder in der Garage findet sich noch eine Kiste mit nicht mehr ganz frischen Bier? Auch abgestandener Gerstensaft ist zu schade für den Abfluss. Es sei denn, es soll damit das Edelstahl-Becken gereinigt werden. Dazu eignet sich der Hopfen nämlich ausgezeichnet. Damit Hopfen und Malz nicht sprichwörtlich verloren gehen, bieten sich diese nützlichen Zweckentfremdungen von Bier an:

...als Kur für Haut und Haare

...zu Reinigungszwecken in der Wohnung

...zum Grillen

...als Gartenhelfer

...zur Schädlingsbekämpfung

Die „Bier-Dusche“ – gut für Haut und Haar

Leidenschaftliche Bier-Trinker berufen sich gerne auf den hohen Vitamingehalt im Gerstensaft. Tatsächlich stecken laut dem Lifestyle-Magazin Bunte im Gerstensaft viele B-Vitamine. Eben jene tragen auch zu Vitalität der Haare bei. Es stärkt die Haarwurzeln und beugt Spliss vor. Außerdem verleiht Bier dem Haar zusätzlich Volumen und einen vollen Glanz.

Gerste und Hopfen machen sich nicht nur im Glas gut, sie gelten als besonders heilsam für die Haarstruktur und finden daher auch in vielen Shampoos und Spülungen Anwendung. In die nächste Drogerie eilen, muss man dem Haupthaar zuliebe aber nicht. Wie Bunte verrät, kann man eine effektive Haar-Kur aus Bier kinderleicht selbst herstellen. Einfach je 50 Milliliter Bier und Honig miteinander vermengen und in das handtuchtrockene Haar einmassieren. Nach etwa einer Viertelstunde mit lauwarmen Wasser gut ausspülen. Hinweis: Zu oft sollte die Do-it-yourself-Bier-Haarkur nicht angewandt werden; einmal im Monat reicht.

Bier ist das Feierabendgetränk schlechthin und eignet sich besonders zum Anstoßen mit Freunden gut. Aber auch abseits der Theke kann der Gerstensaft glänzen. © Tracy Fowler/Imago

Baut man die Haarpflege in die gewohnte Dusch-Routine mit ein, schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn: die „Bier-Dusche“ soll neben den Haaren auch gut für die Haut sein. Laut der dermatologischen Fachklinik in Köln schützen die in Bier enthaltenen B3-Vitamine (Niacin) vor UV-Strahlung, die B5-Vitamine fördern dagegen den Energiestoffwechsel und beugen so vorzeitiger Hautalterung entgegen. Dafür sollte das Bier aber keine Kohlensäure mehr enthalten.

Bier zu Reinigungszwecken: Nicht nur Durstlöscher, sondern auch Schmutzlöser

Dagegen muss Bier noch ordentlich sprudeln, um es als Haushaltshilfe einsetzen zu können. Denn dank des leichten Säure-Gehalts lassen sich verschmutzte Kochtöpfe, Pfannen oder auch der Edelstahlabfluss schonend reinigen, schreibt das Wissensmagazin Galileo. Auch Besteck oder Schmuck kann mit Bier wieder zu neuem Glanz verholfen werden, indem man es über Nacht in ein Bierbad legt und anschließend gut abspült.

Was für den feinen Gaumen als absolutes No-Go gilt, hilft dagegen bei der Reinigung von Holzflächen: warmes Bier. Vor allem bei Eichenholz eignet es sich laut dem Ratgeber-Portal smarticular als Möbelpolitur. Gibt man einen Schuss Distelöl hinzu, kann selbst stumpfes Holz wieder fit gemacht werden.

Auf und neben dem Grill: Bier als besondere Marinade

Dass Bier und Grillen gerne Hand-in-Hand gehen, ist keine neue Erkenntnis. Allerdings macht sich das „kühle Blonde“ nicht nur als Beilage, sondern auch schon bei der Zubereitung gut. Legt man das Grillgut gemeinsam mit Öl und Gewürzen darin ein, entpuppt sich Bier als ausgezeichnete Zutat für eine Marinade, die das Fleisch zart und saftig macht, rät smarticular. Die Glut damit löschen, sollte man wider weit verbreiteten Mythos aber besser nicht.

Bier als Gartenhelfer und umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfer

Hat man das Bier nun schon einmal im Garten oder auf dem Balkon, kann man es auch gleich für einen weiteren Zweck nutzen. Bier kommt nämlich nicht nur beim Menschen gut an, auch Pflanzen erfreuen an sich an deren enthaltenen Mineralien, wie Magnesium, Phosphor und Kalium. Allerdings empfiehlt Galileo, das abgestandene Bier mit Wasser zu strecken, im Verhältnis eins zu zwei. Den selbstgemachten Flüssigdünger etwa zwei bis dreimal im Monat nutzen. Tipp: Geht auch bei Zimmerpflanzen.

Die Anziehungskraft von einem Glas Bierchen kann sich auch derjenige zunutze machen, der mit einer Schnecken-Plage im Garten zu kämpfen hat. Da die Tiere Hefe mögen, werden sie von dem Geruch angelockt. Gräbt man also ein Glas Bier in der Erde ein, wird es zur Schnecken-Falle. Damit die Tierchen allerdings nicht zu tief ins Glas schauen und ertrinken, sollte man das Glas abdecken. Später können die ungebetenen Gäste dann im Feld ausgesetzt werden. (Romina Kunze)