DHL-Bote hinterlässt Zettel mit Botschaft – Kundin stutzig: „Nett gemeint oder ironisch?“

Von: Kai Hartwig

München – Wer sich ein Paket schicken lässt, hat dabei unter Umständen die Wahl, wer diesen Job übernehmen soll. Mit DHL, Hermes, UPS, DPD und anderen gibt es einige Paketdienstleister, die in Deutschland Sendungen von A nach B bringen. Manchmal entscheidet aber auch der Absender darüber, welches Unternehmen das Paket ausliefert.

Die Zustellung durch den Paketboten läuft allerdings nicht immer nach Wunsch ab. So war jüngst ein DHL-Kunde wütend, weil sein Paket „mit aller Gewalt in den Briefkasten gestopft“ wurde. Dagegen fragte ein Empfänger beim Anblick seines zugestellten DPD-Pakets nur fassungslos: „Was soll das?“ Doch es gibt offenbar auch zufriedene Kunden unter den Paketempfängern.

DHL-Bote hinterlässt Zettel mit Grußbotschaft – Kundin fragt sich: „Nett gemeint oder ironisch?“

In der DHLPaket-Gruppe auf Facebook schilderte eine Kundin einen Vorfall, der eine sehr positive Kundenerfahrung erahnen lässt. Sie bekam offenbar einen DHL-Zettel vom Boten, der enthielt eine Grußbotschaft des Zustellers. Ein Bild der DHL-Zustellbenachrichtigung postete sie auf Facebook. Und schrieb dazu: „Hallo, im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich mit DHL sehr zufrieden.“ Doch bezogen auf die Grußbotschaft des DHL-Boten war sie ein wenig irritiert. „Wir haben nur heute eine Nachricht im Postkasten gehabt die ich nicht so ganz verstehe. Ist das jetzt nett gemeint oder ironisch?“

In der Tat waren auf dem DHL-Zettel neben der aufgeklebten Auslieferungsquittung einige Worte handschriftlich vermerkt worden. Dort stand geschrieben: „Machen Sie sich ruhig beliebter bei den Nachbarn, sie sind nett. Einen schönen Tag noch.“ Doch wie meinte der Bote das? Hatte er im Smalltalk von den Nachbarn der Empfängerin erfahren, dass diese als eher unbeliebt gilt? Möglicherweise wollte er zwischen den Parteien vermitteln und damit eine Annäherung bewirken.

Ein DHL-Bote hinterließ diese Grußbotschaft auf dem Paket-Zettel einer Kundin. © tz.de-Montage: Screenshot/Facebook.com/Jan Woitas/dpa

Vielleicht lebt die Paketempfängerin aber auch eher zurückgezogen. Und die Nachbarn sagten dem Postboten, man hätte nichts dagegen, wenn ein persönlicherer Kontakt zur Paketempfängerin entstehen würde. Etwa durch regelmäßige Nachbarschaftshilfe oder ähnliches. Es ist zu vermuten, dass der DHL-Bote sich nicht über die Kundin lustig machen wollte und es gut meinte.

Immer wieder Grußbotschaften auf DHL-Zetteln – doch nicht alle sind nett gemeint

Das sah auch ein weiterer Facebook-Nutzer so und belegte dies mit einer schlüssigen These: „Wenn es ironisch gemeint wäre, dann wäre das Paket von der Packstation/Filiale abholbar gewesen.“ Stattdessen hatten besagte Nachbarn das DHL-Paket angenommen, die laut der Grußbotschaft des Paketboten „nett“ sind. Ob die DHL-Kundin nun unbeliebt oder schlicht zurückhaltend im Umgang mit ihren Nachbarn ist, lässt sich kaum beurteilen. Möglicherweise hat aber der wohl nett gemeinte Hinweis des DHL-Boten allen beteiligten Nachbarn ein entspannteres Miteinander ermöglicht.

Eine Paketempfängerin postete diesen DHL-Zettel bei Facebook. © Screenshot / Facebook.com

Es ist derweil keine Seltenheit, dass sich eine Grußbotschaft auf dem DHL-Zettel befindet – mitunter kommt die aber gar nicht nett rüber. Böse Nachrichten hinterlassen manchmal auch Paketempfänger an die Zusteller. So verfasste ein DHL-Kunde einen bunten Wutzettel an seinen Boten.