Neue Betrugsmasche auf WhatsApp: Vorsicht, sie kann Schaden auf dem Handy anrichten

Von: Teresa Toth

Teilen

Schon wieder verbreitet sich eine neue Betrugsmasche über WhatsApp. Das tückische: Die Nachricht zu einem vermeintlichen Lidl-Gewinnspiel wird von Bekannten weitergeleitet.

Kassel – Der Messenger WhatsApp wird hauptsächlich zur Kommunikation mit Freunden und Familie genutzt, aber auch Betrüger nutzen die App, um an sensible Daten zu gelangen. Kürzlich kursierten auf WhatsApp Nachrichten von fiktiven Recruitern. Jetzt ist erneut eine Betrugsmasche auf dem Nachrichtendienst im Umlauf. User erhalten eine Nachricht, in der sie zu der Teilnahme an einem angeblichen Gewinnspiel eingeladen werden.

Angebliches Lidl-Gewinnspiel wird per WhatsApp versendet

In der betrügerischen Nachricht wird behauptet, dass das Gewinnspiel von Lidl stamme, wie das Internetportal netzwelt.de erläutert. In der Mitteilung stehe, dass die Spielteilnehmer die Möglichkeit haben, Geld in Höhe von 2000 Euro zu ergattern. Hierfür soll ein Link angeklickt werden, der dem Text beigefügt ist. Dieser leite jedoch auf eine nachgemachte Lidl-Webseite weiter.

Betrüger versuchen aktuell, Nutzer von WhatsApp zu der Teilnahme an einem gefälschten Lidl-Gewinnspiel zu bringen. © Jaap Arriens/imago

Auf der vermeintlichen Webseite von Lidl werden die Nutzer aufgefordert, mehrere Fragen zu beantworten und ein Quiz zu lösen. Danach werden sie dazu angehalten, das Gewinnspiel mit fünf Gruppen oder 20 Kontakten über einen Messaging-Dienst wie WhatsApp zu teilen – dies ermöglicht es den Betrügern, ihre Nachricht weiterzuverbreiten. Vergangenes Jahr kursierte auf WhatsApp ein ähnliches trügerisches Milka-Gewinnspiel.

Das Mobiltelefon kann durch den Betrug auf WhatsApp beschädigt werden

Zu guter Letzt würden die Nutzer dazu aufgefordert, eine Anwendung für 30 Sekunden zu öffnen. Während dieser Zeit werde eine Software eingesetzt, die dem Mobiltelefon erheblichen Schaden zufügen kann, warnt netzwelt.de. Es gibt jedoch bestimmte Hinweise, auf die Konsumenten achten sollten, um nicht auf das vermeintliche Lidl-Preisausschreiben hereinzufallen.

Fake-Gewinnspiele, wie das angebliche Lidl-Gewinnspiel, anhand dieser Zeichen erkennen:

Dubiose URL

Aufforderung, das Spiel mit Kontakten zu teilen

Aufforderung, Software herunterladen zu müssen

Quelle: netzwelt.de

Die Webadresse der vermeintlichen Lidl-Gewinnspiel-Website wirkt demnach äußerst zweifelhaft und lässt vermuten, dass sie nicht wirklich vom Discounter kommt. Darüber hinaus würden Teilnehmer bei einem richtigen Gewinnspiel nicht dazu angehalten, das Spiel mit ihren Kontakten zu teilen – das Gleiche gilt für den Download einer Software.

Fake-Gewinnspiele von Lidl und Co.: Absender genau unter die Lupe nehmen

Die Verbraucherzentrale klärt auf, dass die Anzeichen für betrügerische E-Mails oft ähnlich sind. Häufig werden existierende Unternehmensnamen, wie in diesem Fall Lidl, genutzt, um Seriosität vorzutäuschen. Daher ist es für Verbraucher immer ratsam, die Absenderadresse auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen und die Angaben des genannten Unternehmens zu verifizieren.

Immer wieder werden WhatsApp-Nutzer Opfer des sogenannten Enkeltricks: In Nachrichten von fremden Absendern wird behauptet, es handele sich um eine neue Nummer der Kinder oder Enkelkinder. Nachdem diese eingespeichert wurde, fragen die Betrüger nach Geld. (tt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.