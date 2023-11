Griechenland-Urlauber aufgepasst: Neue Steuer zieht Kosten drastisch an

Von: Michelle Mantey

Drucken Teilen

Eine neue Klimasteuer für Urlauber soll Griechenland bei Naturkatastrophen finanziell entlasten. Diese Mehrkosten müssen Reisende bald zahlen.

München – Waldbrände und Überschwemmungen verursachten massive Ausgaben: Nun benötigt Griechenland mehr Geld, um die durch die Naturkatastrophen angefallenen Kosten zu tragen. Eine neue Klimasteuer für Urlauber soll für Abhilfe sorgen. Bereits Anfang 2024 sollen die ersten Reisenden eine Tagespauschale entrichten. Wer sich also im kommenden Jahr einen Fünf-Sterne-Luxusurlaub in Griechenland leisten möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen.

Steuer lässt Griechenland-Urlaub teurer werden: Mehrkosten fallen pro Tag im Jahr 2024 an

Nach Angaben des ADAC reisten von Januar bis September 2023 27,8 Millionen Menschen nach Griechenland. Diese Urlauber zahlten bislang eine sogenannte Bettensteuer, die nun durch die Klimasteuer ersetzt werden soll. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte auf der 87. Thessaloniki International Fair, dass er so die Gelder für Maßnahmen des Klimawandels von 300 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöhen wolle. Das bedeutet für Reisende, dass sie künftig mehr bezahlen müssen. Die Höhe der Zahlung richtet sich dabei nach der Unterkunft.

Der Urlaub in Griechenland soll bald teurer werden. Grund dafür ist eine Klimasteuer ab 2024. © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Je mehr Sterne das Hotel besitzt, in dem die Urlauber übernachten, desto höher der tägliche Klimaaufschlag. Daraus ergeben sich folgende Kosten pro Tag und gebuchtem Zimmer:

Hotel Kosten pro Tag und Zimmer Ein- bis Zwei-Sterne-Hotel 1,50 Euro Drei-Sterne-Hotel 3 Euro Vier-Sterne-Hotel 7 Euro Fünf-Sterne-Hotel 10 Euro

Bei einem siebentägigen Besuch in einem Fünf-Sterne-Hotel müssten Reisende künftig also zusätzlich 70 Euro zahlen. Im Vergleich zur bisherigen Übernachtungsgebühr entstehen für Urlauber Mehrkosten zwischen einem und sechs Euro pro Tag, berichtete das Branchenmagazin Travelbook. Nach Bericht des ADAC ist die Klimasteuer jedoch saisonabhängig. Diese Beträge müssen somit von März bis Oktober gezahlt werden. Von November bis Februar sind bis zu vier Euro Übernachtungsgebühr pro Tag fällig.

Klimasteuer macht Griechenland-Urlaub künftig teurer: Mehrkosten auch für Ferienwohnungen oder Zimmer

Doch viele Urlauber buchen für ihre Reise kein Hotel, sondern möblierte Zimmer oder Ferienwohnungen. In diesem Fall fällt ebenfalls eine Pauschale von 1,50 Euro pro Tag an. Eine Villa oder ein Einfamilienhaus wird hingegen mit dem Fünf-Sterne Hotel gleichgesetzt. So werden auch in diesen Unterkünften Gebühren von zehn Euro täglich fällig.

Laut Focus seien viele Hoteliers mit der neuen Steuer nicht einverstanden. Sie empfinden die neue Regelung als Benachteiligung gegenüber den Kurzzeitvermietungen von Zimmern oder Ferienwohnungen. Zudem sind die Hotelbetreiber ab einem Jahresumsatz von über zwei Millionen Euro dazu verpflichtet, eine Versicherung gegen Naturkatastrophen abzuschließen. Diese Mehrkosten könnten auch Auswirkungen auf die Hotelpreise im kommenden Jahr haben.

Immer beliebter wird daher Albanien als Reiseziel. Ähnlich wie in Griechenland warten im benachbarten Albanien weitläufige Stränden mit Badebuchten und Berglandschaften zum Wandern. (mima)