Nase hochziehen oder putzen? Die vermeintlich ekligere Variante ist die gesündere

In der kalten Jahreszeit läuft oft die Nase - egal, ob man krank ist oder nicht. Aus Anstand putzen wir uns dann häufig die Nase. Doch ist das überhaupt gesund?

Hamm - „Putz dir doch mal die Nase, das ist unhöflich!“, hieß es als Kind immer, wenn man schniefend durch die Gegend gelaufen ist. Aber was ist denn gesünder - Nase putzen oder hochziehen?

Hatschi und Hochziehen: Klingt eklig, ist aber gesund

Wenn man krank ist, dann muss das Benehmen Nebensache sein, denn: Die Nase hochziehen ist gesünder als putzen mit dem Taschentuch. Wie das WDR-Magazin Quarks berichtet, ist das sogar die beste biologische Art, die verstopfte Nase zu befreien. Durch das Putzen erzeugt man einen Druck, der zwar kurzzeitig für Durchatmen sorgen kann. Allerdings drückt sich dadurch der Schleim in die Nasennebenhöhlen.

Verstopfte Nebenhöhlen sind auf Dauer noch ätzender als eine verstopfte Nase. Die Keime im Schleim können nämlich auch zu Entzündungen führen - und diese schmerzen. Ob die Nebenhöhlen verstopft sind, erkennt man am Nasenschleim.

Nebenhöhlenentzündung: Sinusitis nervt

Wenn die Nase nicht frei ist, fühlt es sich meist so an, als ob der Kopf ganz zu wäre. Nicht umsonst „steht man irgendwie neben sich“ oder „trägt den Kopf unterm Arm“. Man fühlt sich schlapp, der ganze Schädel schmerzt, und manchmal ist auch der Geruchssinn gestört, sagt Stiftung Warentest.

Das ist vor allem so, weil die Nebenhöhlen eigentlich dazu da sind, die eingeatmete Luft aufzuwärmen und zu befeuchten. Es sind Hohlräume in unserem Schädel, die mit der Nase verbunden sind. Ausgekleidet sind sie mit Schleimhäuten. Wenn die von einem Erreger betroffen sind, schwellen sie an.

Nase läuft: So wird richtig geputzt

Die Nase hochziehen ist also gesünder als sie zu putzen – auch wenn es erst einmal ekliger klingt, berichtet wa.de. Der Schleim wird übrigens einfach von der Magensäure zersetzt, erklärt Quarks. Manchmal gibt es aber Situationen, in denen man putzen muss. Dann sollte man auf keinen Fall gewaltvoll pusten.

Ziel sollte nur sein, die Nasenlöcher freizubekommen. Sanftes Putzen hilft, den Keimen keine Chance auf den Weg in die Nebenhöhlen zu bringen. Auch das Taschentuch danach nicht mehr zu verwenden hilft. Wer sich danach die Hände noch einmal zusätzlich desinfiziert, hält das Risiko noch kleiner.

Nase zu wegen Sinusitis: Das hilft

Wenn die Nebenhöhlen doch verstopft sein sollten, können salzhaltige und abschwellende Nasensprays bzw. -tropfen helfen. In Härtefällen könnte man zu rezeptfreie Schmerzmittel oder vom Arzt verschriebenen Antibiotika greifen. Bei chronischer Sinusitis hilft auch Cortison-Spray. Wer krank ist, sollte sich krankschreiben lassen – das geht auch telefonisch.

Wer erstmal auf Medikamente verzichten möchte, kann es mit einem Dampfbad probieren. Dafür kann man sein Gesicht über eine Schüssel mit heißem Wasser, Kamillentee und Zitrone halten. Wer es intensiver möchte, kann sich dabei auch noch ein Handtuch über den Kopf legen. Stiftung Warentest sagt aber, dass der beste Schutz vor Infektionen das Hände­waschen ist.