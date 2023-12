Überhöhte Nebenkostenabrechnung: Ab wann Mieter keine Zahlungen mehr leisten müssen

Von: Cefina Gomez

Deutsche Mieter werden bald wieder die unangenehme Aufgabe haben, ihre Nebenkostenabrechnung zu prüfen. Welche Fristen dabei eine Rolle spielen, wissen die wenigsten.

Frankfurt – Deutsche Mieter bekommen wieder unliebsame Post. Wie aus einem Bericht vom NDR hervorgeht, sind die Nebenkostenabrechnungen allerdings oftmals zu hoch. Denn was die wenigsten wissen, laut Mietvereinen sind fast 50 Prozent der Abrechnungen falsch. Dabei gibt es einige gesetzliche Regelungen und Fristen, die Verbraucher im Hinterkopf behalten sollten.

Zu den Nebenkosten zählen nicht nur Heizung und Wasser, es gibt 14 weitere Kostenarten, die in die Abrechnung mit einfließen, wie beispielsweise Grundsteuer und Müllabfuhr. Zur Kasse gebeten können Mieter allerdings nur, wenn das auch im Mietvertrag unmissverständlich beschlossen wurde. Heizkosten müssen allerdings in jedem Fall vom Mieter getragen werden.

Diese Frist müssen Vermieter bei der Nebenkostenabrechnung dringend beachten

Die große Abrechnung kommt nur einmal im Jahr auf die Mieter zu. Spätestens zwölf Monate nach Abrechnungszeitraum muss den Mieter die Abrechnung erreichen. Wird die Zahlungsfrist vom Vermieter zu spät in die Wege geleitet, steht der Mieter nicht mehr in der Schuld, die Nachzahlung zu tragen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur trifft der Fall lediglich ein, wenn der Vermieter die Verspätung selbst zu verschulden hat. Es kann sich also durchaus lohnen, das Datum der Nebenkostenabrechnung gründlich zu prüfen.

Zudem ist der Vermieter daran gebunden, die Abrechnung mit bestimmten Informationen zu bestücken und den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Dem Mieter dürfen nur Kosten in Rechnung gestellt werden, die unerlässlich sind.

Diese Angaben müssen vom Vermieter in der Abrechnung unbedingt gelistet sein

Abrechnungszeitraum

Erläuterung des Umlageschlüssels

Aufstellung der Gesamtkosten

Berechnung des Mieteranteils

Verrechnung der Vorauszahlungen

Summe der Rückzahlung oder Nachzahlung

Rechte bei der Nebenkostenabrechnung: Das sollten Mieter wissen

Der Deutsche Mieterbund (DMB) gibt an, dass grundsätzliche alle Mieter befugt sind, sämtliche Nachweise und Rechnungen einzusehen. Solange der Vermieter nicht unverhältnismäßig belastet wird, dürfen die Belege jederzeit kopiert, fotografiert eingescannt werden.

Wenn durch eine größere Entfernung keine persönliche Sichtung der Unterlagen möglich ist, kann auch eine Kopie der Informationen eingefordert werden. Einen bindenden Rechtsanspruch haben die Mieter allerdings nicht.

Lehnt der Vermieter die Einsicht allerdings gänzlich ab, muss der Mieter gemäß den Angaben vom NDR auch keine Zahlungen leisten. Die Einsicht in die Unterlagen kann sogar rechtlich eingefordert werden.

Fehler bei der Abrechnung könnten Vermieter teuer zu stehen kommen

Innerhalb von zwölf Monaten nach Erhalt der Nebenkostenabrechnung hat der Mieter die Möglichkeit, Einwände gegen diese dem Vermieter gegenüber zu äußern. Unterbleibt eine solche Widerspruchserklärung oder die Begleichung einer geforderten Nachzahlung, wird die Abrechnung als akzeptiert betrachtet.

Eine Abrechnung wird als unwirksam angesehen, wenn grundlegende Fehler festgestellt werden. Falls lediglich bestimmte Positionen in der Abrechnung fehlerhaft sind, ist der Mieter nicht dazu verpflichtet, die betroffenen Kostenpositionen zu begleichen.

Nach Angaben von Mieterverbänden treten Fehler in Nebenkostenabrechnungen häufig nach Wohnungsverkäufen und einem Wechsel der Hausverwaltung auf. Eine mögliche Ursache hierfür könnte darin liegen, dass durch den Verkauf der Wohnung das Wissen der Hausverwaltung verloren geht. Um so wichtiger, genau zu überprüfen, was der Vermieter in Rechnung stellen darf. (phf)