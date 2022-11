Jede zweite Nebenkostenabrechnung ist falsch - das müssen die Mieter beachten

Was dürfen Vermieter in der Nebenkostenabrechnung berechnen und was nicht? Das wissen viele nicht, weshalb immer noch jede zweite Abrechnung falsch ist.

München - Durch den Krieg in der Ukraine und die anhaltende Inflation müssen viele Menschen finanziell seit Längerem den Gürtel enger schnallen. Da hilft es nicht, dass die Preise für einige Lebensmittel und andere Produkte im November erneut deutlich ansteigen. Die Mietpreise sind gerade in den Großstädten ebenfalls hoch. Klar ist auch, dass sich Vermieter die steigenden Ausgaben für Öl, Gas und Strom über erhöhte Nebenkosten bei den Mietern zurückholen. Hier gilt es für die Mieter allerdings, einige Dinge zu beachten, um in ohnehin schwierigen Zeiten nicht mehr ausgeben zu müssen als nötig.

Experte erklärt: Das dürfen Vermieter in der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umlegen

Denn viele Mieter wissen nicht genau, was ihr Vermieter ihnen in der Nebenkostenabrechnung genau berechnen darf und was nicht. Das Ergebnis: Jede zweite Nebenkostenabrechnung ist falsch. Dies ist allerdings nicht erst seit gestern bekannt. Der RTL-Verbraucherexperte Ron Perduss erklärt daher in einem Interview, was in die Nebenkostenabrechnung rein darf und was nicht. „Es geht immer um alle laufenden Kosten, die jährlich immer wieder anfallen. Das wissen die meisten, das ist Warmwasser, Kaltwasser, Abwasser und logischerweise die Heizung“, sagt der Experte. Durch das richtige Heizen können Verbraucher an einer Stelle zumindest schonmal etwas Geld sparen. Durch das schöne Wetter musste zudem im Oktober wenig bis gar nicht geheizt werden.

Dazu kämen laut Perduss aber auch Kosten, die innerhalb des Hauses entstehen, wie beispielsweise der Hausstrom für das Licht in Flur und Keller. Die Grundsteuer, die der Vermieter für sein Grundstück bezahlen muss, dürfe er ebenfalls auf die Mieter umlegen.

Lieber nochmal genau überprüfen, denn nach wie vor ist jede zweite Nebenkostenabrechnung falsch. © Imago Stock&People/Imago

Das muss bei der Nebenkostenabrechnung beachtet werden - Mietervereine und Start-Ups helfen bei der Abrechnung

Was darf im Gegenzug nicht in die Nebenkostenabrechnung? „Das ist ganz tricky. Auf jeden Fall Kosten, die einmalig entstehen. Wenn Reparaturen am oder im Haus durchgeführt werden, darf der Vermieter das nicht auf die Mieter umlegen“, erklärt der Verbraucherexperte. Der häufigste Fehler oder Betrugsversuch, den Vermieter bei der Nebenkostenabrechnung machen, sei jedoch: „Es passiert ganz oft, dass zum Beispiel ein Hausmeister angestellt ist, zusätzlich aber noch der Winterdienst oder die Gartenpflege abgerechnet wird. Das geht nicht. Die Hausverwaltung umzulegen, ist ebenfalls verboten, genauso wie einige Versicherungen wie beispielsweise eine Rechtsschutzversicherung. Die muss der Vermieter aus eigener Tasche bezahlen.

Zu überprüfen, ob der Vermieter nur zulässige Posten in der Nebenkostenabrechnung aufgeführt, ist jedoch keine so einfache Sache. „Das ist nicht so einfach. Man muss fast studiert haben, muss man gestehen“, sagt Perduss. Der Verbraucherexperte rät, darauf zu achten, ob alles auf der Abrechnung logisch erscheint, beispielsweise die Wohnfläche. Mit einem Taschenrechner sollten die Mieter zudem die Berechnungen des Mieters kontrollieren. Die Abrechnung des Vorjahres als könne als Orientierung ebenfalls hilfreich sein.

Wer überhaupt keinen Durchblick hat, solle sich am besten bei Mietervereinen oder Start-Ups im Internet melden, die jeweils gegen eine Gebühr eine Prüfung der Nebenkostenabrechnung vornehmen. Dass Mieter ihre Wohnung verlieren, weil sie die steigenden Nebenkosten nicht mehr bezahlen können, soll laut des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen in jedem Fall verhindert werden.