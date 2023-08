Österreichisches Bier in Deutschland günstiger: Sohn von Ex-Kanzler kocht vor Wut – „Richtige Abzocke“

Von: Romina Kunze

Müssen Menschen in Österreich zu viel für Lebensmittel berappen? Darüber streiten Politik und Bürger. Den Stein ins Rollen brachte ein stumpfer Bierpreis-Vergleich.

München – Vor allem im Frühjahr 2023 setzten die Lebensmittelpreise im Zuge einer hohen Inflation Verbrauchern hierzulande extrem zu. Die Zeiten, in denen eine Gurke schon mal gut und gerne 3,29 Euro gekostet hat, sind zwar (vorerst) vorbei, die Preise machen vielen allerdings immer noch zu schaffen. Doch nicht nur in Deutschland.

Blickt man einmal zu den Nachbarn im Süden, scheint das Problem ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer. Vor allem wer an der deutsch-österreichischen Grenze lebt, kann den direkten Preis-Vergleich der Lebensmittel ziehen; und der bringt einige Österreicher auf die Palme. Zum Überlaufen brachte das Fass allerdings jüngst ein Bier-Angebot.

„Werden dermaßen über den Tisch gezogen“: Ex-Kanzler Sohn eschauffiert sich über Bier-Preis

So kostet ein Naturradler der Marke Gösser in Berlin deutlich weniger als in der österreichischen Gemeinde Leoben. Das dürfte die Hauptstädter freuen, die Menschen in der Alpenrepublik eher weniger. Immerhin wird das Bier dort gebraut. Ein Unding, findet Niko Kern, Sohn des früheren SPÖ-Politikers und Ex-Kanzlers Christian Kern. Seinen Unmut ließ er auf X (ehemals Twitter) ab und trat damit eine Diskussion los, an der Bürger, Politiker und der Handelsverband aus Österreich beteiligt waren.

Um seinen Ärger Ausdruck zu verleihen, zieht Kern in seinem Tweet einen weiteren Vergleich heran: Den Preis für das Gösser beim Billa in Leoben, der mit 0,4 Kilometer in Laufnähe zur Brauerei ist, und den in einer Rewe-Filiale in Berlin, rund 846 Kilometer entfernt. „So viel zum Thema, die Supermärkte kalkulieren knallhart und ihnen bleibt kaum etwas über“, wettert Kern in Richtung Einzelhandel.

Verbraucher sehen in Bierpreisen Beweis für „riesengroße Abzocke“ in Österreich

Nachvollziehbarer Ärger oder plumpe Polemik? Auf den ersten Blick scheint der Unmut aus Kundensicht berechtigt. Zumal die Supermarktkette Billa dem Rewe-Konzern angehört und das Gösser-Angebot nicht der einzige deutliche deutsch-österreichische Preisunterschied ist. Kern‘s Meinung, dass Verbraucher „über den Tisch gezogen werden“, teilen einige Twitter-Nutzer.

„Endlich sagt’s mal jemand. Es ist alles eine riesengroße Abzocke. Im Sinne der großen Ketten“, stimmt ein User empört zu. „Das ist größer als ‚Water‘gate“, wirft ein anderer in die aufgeladene Runde; wohl aber in weniger bierernsten Ton. „Man spült sein 32 Euro Schnitzerl halt auch nicht mit Gesöff unter einem Euro runter. Ein bisschen Etikette bitte“, schreibt einer. Eine Anspielung auf Österreichs Promi-Wirt und bekannten Inflations-Nörgeler?

Österreich-Skandal? Entfernung als Parameter für Preisbildung reicht nicht aus

In der Kommentarspalte geben auch einige User Kern Kontra. „Sie haben sicherlich alle für die Preisbildung relevanten Parameter genau berechnet, um ihre Schlussfolgerungen zu ziehen, oder?“, fragt einer kritisch. Berechtigter Einwand: ein direkter Vergleich scheint kaum möglich, der Vorwurf der bewussten Abzocke wie ein unsachlicher Schnellschuss.

Werden Österreicherinnen und Österreicher bei Lebensmitteln abgezockt? Grund zu der Annahme veranlasste Niko Kern (Sohn des Ex-Kanzlers Christian Kern) eine Bierpreis-Analyse. In Berlin kostete Gösser Naturradler 50 Cent weniger als in der Alpenrepublik. (Symbolfoto) © Dirk Kittelberger/Imago

Zu den „für die Preisbildung relevanten Parameter“ gehören neben der eingangs erwähnten und in Österreich über dem europäischen Durchschnitt liegenden Inflationsrate unter anderem auch die Logistik, wie das Nachrichtenportal puls24.at informiert. Der Transportweg von der Brauerei zur Billa-Filiale in Leoben ist damit nicht gemeint. Viel mehr beeinflusse die bergige Infrastruktur den Preis von Lebensmitteln. Auch im Zusammenspiel mit der Bevölkerungs- und Filial-Dichte in der Alpenrepublik, wie NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger betont.

„Im Übrigen: die hohen Preise in den Supermärkten in Österreich liegen auch daran, dass es bei uns so viele Supermärkte wie nirgendwo gibt“, schreibt die Vorsitzende des „Neuen Österreich und Liberalen Forums“ (NEOS). In Österreich stehen 5300 Supermarkt-Filialen den Verbrauchern offen; das entspricht einer Versorgungsdichte von 60,1 Geschäften je 100.000 Einwohner. „All diese Märkte kosten und zahlen müssen es die Konsumenten“, so die Politikerin.

Streit um Bierpreis in Österreich eskaliert: Auch Politik und Handelsverband mischen mit

Die vorwurfsvolle Aussage von Meinl-Reisinger rief wiederum den Handelsverband AT auf den Plan. Die vergleichsweise höhere Filialdichte (40 pro 100.000 Einwohner) spräche für eine „flächendeckende Nahversorgung“ in Österreich, die selbst in entlegenen oder ländlichen Regionen gewährleistet sei.

Außerdem ist in Österreich die Biersteuer höher als in Deutschland. Für ein Bier berappen die Verbraucher dort das Zweieinhalbfache als hierzulande; 24 statt rund 9,4 Center pro Liter. Ins Gewicht fallen wird das beim Oktoberfest 2023 aber wohl auch nicht wirklich; die Bierpreise (nicht Steuern, wohlgemerkt) ziehen zu 2022 abermals an. (rku)