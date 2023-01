Account-Sharing bei Netflix vor dem Aus: So kann man seine Daten retten

Netflix schauen über das Konto eines Freundes. Schön war es, aber bald hat es ein Ende. Doch es gibt eine Möglichkeit, die Daten des eigenen Profils zu übertragen.

Hamm - Fragt man im Freundes- und Bekanntenkreis nach, ob jemand Netflix hat, wird man häufig als Antwort bekommen: „Ja, ich nutze das Konto von jemand anderem mit.“ Account-Sharing ist bei Nutzern des Streaming-Services gang und gäbe - und ein Dorn im Auge der Verantwortlichen. Daher wurde für Anfang 2023 in Deutschland das Ende des Passwort-Teilens in der jetzigen Art angekündigt. Heißt aber für alle, die über das Konto eines anderen bei Netflix Filme und Serien schauen, nicht, dass sie ihr eigenes Profil mit all ihren Nutzerdaten verlieren.

Netflix-Daten retten trotz beim Account-Sharing: Konto trotz Ende übertragen

Ein genaues Datum für die großen Änderungen beim Thema Account-Sharing bei Netflix steht noch nicht fest. Die Nutzer in Deutschland sollten sich darauf gefasst machen, dass es bereits Anfang 2023 soweit ist. Dann dürfen nur noch Menschen, die im selben Haushalt leben wie der Besitzer des Netflix-Kontos, den Service gratis über ein eigenes Profil mitnutzen. Zwar steht das ohnehin schon seit längerem in den Nutzungsbedingungen von Netflix. Bisher wurde es aber stillschweigend geduldet, wenn das Konto mit Menschen aus anderen Haushalten geteilt wurde.

Wenn die Änderungen eintreten, heißt das aber nicht, dass alle haushaltsfremden Profile plötzlich gelöscht werden. Es gibt zum einen die Möglichkeit, weiterhin über das bisherige Konto angemeldet zu bleiben, wie wa.de berichtet. Dann fällt allerdings ein monatlicher Aufpreis an. Pro haushaltsfremdes Profil soll sich der monatliche Abopreis leicht erhöhen. Ein genauer Preis steht noch nicht fest. Im südamerikanischen Raum, wo diese Vorgehensweise seit Anfang 2022 getestet wird, werden pro haushaltsfremdes Profil etwa 3 Dollar zusätzlich verlangt.

Nicht wenige User werden angesichts der neuen Umstände sicher mit dem Gedanken spielen, sich dann direkt ein eigenes Konto anzulegen. Doch würden dann nicht alle Daten des bisherigen Profils verloren gehen? Immerhin sind im Laufe der Zeit viele Filme und Serien auf der Watchlist gelandet und viele bereits geschaute Titel wurden bewertet, woraufhin der Netflix-Algorithmus Guckvorschläge generiert.

Neues Netflix-Konto: So funktioniert der Profiltransfer

Doch die Profildaten können ganz leicht gerettet werden. Seit Oktober 2022 bietet Netflix die Möglichkeit, das Profil auf ein anderes Konto zu übertragen. Wenn Sie also bisher mit einem eigenen Profil über das Konto eines Freundes mitgeschaut haben und sich nun ein eigenes Konto anlegen, ist der Profiltransfer die richtige Option für Sie.

Was Sie machen müssen, um auch nach der Eröffnung eines eigenen Netflix-Kontos Ihre Profildaten zu behalten:

Loggen Sie sich in das bisherige Konto ein.

Gehen Sie über Ihr Profil auf die Startseite von Netflix.

Gehen Sie mit der Maus auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Es öffnet sich ein Untermenü.

Klicken Sie hier auf „Profiltransfer durchführen“.

Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen.

Herzlichen Glückwunsch: Sie sind nun Besitzer eines eigenen Netflix-Kontos und können trotzdem mit ihrem bisherigen Profil da weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Viel Spaß.

Account-Sharing bei Netflix: So finde ich heraus, wer alles bei mir mitschaut

Aber nicht nur bei Nutznießern des Account-Sharings stellen sich im Angesicht der bevorstehenden Umstellung Fragen. Auch die gütigen Konto-Besitzer sind aktuell wachsam. Doch nicht immer hat man den Überblick, wer eigentlich überhaupt noch alles mitschaut. Hat eventuell der Ex-Partner noch die Anmeldedaten? Und wer schaut eigentlich wann auf welchem Gerät? Und könnte das zum Problem werden und zu höheren Kosten führen?

Um einen Überblick zu bekommen, gibt es seit November 2022 die Option „Zugriff und Geräte verwalten“. Auf diese Weise bekommen Sie einen Überblick, über welches Profil wann über welche Geräte auf Netflix zugegriffen wurde. Und sollte Ihnen etwas komisch vorkommen, können Sie sich bei dieser Übersicht auf den Geräten auch ausloggen. Das ist übrigens auch praktisch, wenn Sie sich beispielsweise auf Reisen in einer Ferienwohnung über den dortigen TV in ihr Konto einloggen und später das Ausloggen vergessen. Das können Sie jetzt einfach durch die neuen Einstellungsmöglichkeiten aus der Ferne erledigen.

Und so funktioniert es:

Gehen Sie über Ihr Profil auf die Startseite von Netflix.

Gehen Sie mit der Maus auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Klicken Sie auf „Konto“.

Unter „Sicherheit und Datenschutz“ finden Sie die Option „Zugriff und Geräte verwalten“, hier einmal klicken.

Nun sehen Sie die Übersicht aller genutzten Geräte und haben die Möglichkeit, Geräte auszuloggen.

Die neuen Regeln beim Teilen des Netflix-Accounts sind nicht die einzigen Neuerungen, auf die sich Verbraucher 2023 einstellen müssen. Auch bei Steuern, Rente, Krankenkassen, Kindergeld sowie rund ums Auto und AU müssen sich Deutsche auf Neuerungen gefasst machen.