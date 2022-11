Werbung auf Netflix: Das müssen Verbraucher jetzt zum Abo wissen

Von: Bettina Menzel

Führt Netflix bald Werbung ein? Experten sehen großes Potenzial für werbefinanzierte Angebote der großen Streamingdienste. © IMAGO/imageroker/Oleksandr Latkun

Seit 3. November zeigt Netflix manchen Kunden Werbung – bis zu fünf Minuten pro Stunde sollen es laut Konzernangaben sein.

Los Gatos – Streamingdienste zählten zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Doch der Wettbewerb wird härter. Der Gigant Netflix hatte im Jahr 2022 erstmals mit einem Kundenschwund zu kämpfen, weshalb sich das US-Unternehmen zu neuen Ufern aufmachte und entschied, künftig Werbung auf der Plattform zuzulassen. Die Werbevideos sehen allerdings nur bestimmte Kunden.

Wer künftig Werbung auf Netflix sieht

Zu Beginn war Netflix der einzige große Anbieter auf dem Markt – heute gibt es weltweit über 200 Streamingdienste. Der Streaming-Gigant wagt sich daher an ein neues Konzept und bietet für seinen Kunden für 4,99 Euro ein besonders günstiges Abo an – allerdings mit Werbung. Zum Start sollen die Werbevideos 15 bis 30 Sekunden lang sein und den Kunden während oder vor den Filmen oder Serien gezeigt werden. Im Schnitt sollen es vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde Sendezeit sein, hieß es vonseiten des Konzerns. Das Abo mit Werbung ist ein tiefer Eingriff ins Geschäftsmodell von Netflix – und gilt bereits seit 3. November. Die guten Nachrichten: Netflix zeigt nicht allen Kunden ungefragt Werbung, sondern nur jenen, die sich aktiv für ein entsprechendes Abo entscheiden. Denn die bisherigen Abos von 7,99 Euro, 12,99 Euro und 17,99 Euro bestehen weiterhin – ohne Werbung.

Netflix Basis-Abo für 4,99 Euro im Überblick – Videoqualität bis zu 720p/HD – ab sofort sowohl für bestehendes Basis-Abo als auch das neue Basis-Abo mit Werbung

– durchschnittlich 4 bis 5 Minuten Werbung pro Stunde

– eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien wird aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein

– keine Download-Funktion Weitere verfügbare Abos ohne Werbung: 7,99 Euro (1 Gerät gleichzeitig), 12,99 Euro (2 Geräte gleichzeitig), 17,99 Euro (4 Geräte gleichzeitig)

Auch eine weitere Neuerung gibt es, die allerdings nicht allen gefallen dürfte. Denn Trittbrettfahrer bittet Netflix künftig zur Kasse. Der Streaming-Anbieter will eigenen Angaben zufolge ab 2023 strikt gegen das kostenlose Mitbenutzen anderer Konten vorgehen.

Deshalb entscheidet sich Netflix dazu, ein Abo mit Werbung anzubieten

Netflix begann sein Geschäft im Jahr 1997 mit dem Versand von DVDs per Post – heute kaum noch vorstellbar. Zehn Jahre später stellte das Unternehmen auf das Video-on-Demand-Geschäft um. In der Pandemie war Netflix einer der großen Gewinner. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben einer Erhebung des Beratungsunternehmens Deloitte zufolge im Jahr 2021 an, Streamingdienste mehr als im Jahr zuvor genutzt zu haben. Angesichts von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen scheint es kaum überraschend, dass Menschen während der globalen Pandemie mehr Zeit vor den Bildschirmen verbrachten. Das lineare Fernsehen spielt allerdings generell – besonders für jüngere Generationen – immer weniger eine Rolle. Noch vor einigen Jahren erfüllte das lineare Fernsehen die Rolle des Lagerfeuers, vor dem die ganze Familie zusammenkam. Heute liegt der Schwerpunkt beim Medienkonsum darauf zu sehen, was und wann man will – Streamingdienste erfüllen dieses Angebot.

Im Jahr 2022 geriet Netflix allerdings in die Krise, denn erstmals verlor der Streamingdienst Kunden. Nach einer tristen ersten Jahreshälfte und sinkenden Nutzerzahlen konnte Netflix dank erfolgreicher Shows wie „Stranger Things“ und „Dahmer“ nach und nach wieder Kunden dazugewinnen. Im vergangenen Vierteljahr verbuchte das Unternehmen unterm Strich 2,4 Millionen neue Bezahlabos. „Gott sei Dank haben wir die Quartale mit Rückgängen hinter uns“, sagte Netflix-Chef Reed Hastings mit Blick auf die sinkenden Nutzerzahlen im ersten Halbjahr. Der Wettbewerb unter den Streaminganbietern wird härter, weshalb sich der Gigant für das neue Geschäftsmodell mit Werbung entschied. Ende September 2022 brachte es Netflix insgesamt auf gut 223 Millionen Nutzerkonten und ein Wachstum innerhalb des vergangenen Quartals von 4,5 Prozent. Das übertraf sogar die Erwartungen des Finanzmarkts.

