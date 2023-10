Netto startet neuen Service: Für diese Produkte können Kunden via App ihr Geld zurückbekommen

Von: Anna Liebelt

Netto Nord ermöglicht mit einer App digitale Rückerstattung für seine Kunden. © Julian Stratenschulte / dpa

Netto Nord bietet mit einer neuen App die Möglichkeit, fehlerhafte Produkte erstattet zu bekommen. Der Lebensmittelhändler setzt auf digitalen Kundenservice.

Berlin – Mit der neuen „Netto+“ App wagt sich der gleichnamige Discounter auf neues Terrain. Neben den bereits bekannten Funktionen bietet die App des zur dänischen Salling Group gehörenden Lebensmittelhändlers jetzt auch einige neue Features. Eine besondere Funktion stellt dabei die digitale Rückerstattung von fehlerhaften Produkten dar, die Netto Nord, laut eigenen Angaben, als erster Lebensmittelhändler in Deutschland anbietet. Auch in Sachen Einkaufswägen ist der Discounter auf dem Vormarsch. Seit August läuft bereits ein Pilotprojekt, das Einkaufen ohne Chips oder Geldmünzen ermöglicht.

Ist ein Produkt defekt oder entspricht nicht den Erwartungen des Kunden, kann dieser ab sofort – ohne auch nur einen Schritt in den nächsten Discounter setzten zu müssen – ganz einfach via App eine digitale Rückerstattung anfordern, verspricht das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Unser Ziel ist es, dass die Kundenreise auf allen Wegen in die App führt“, betont Netto-Marketingleiter Timo Schroedel die Entwicklung des neuen Features. Ähnlich, wie die strategisch geplante Laufrichtung im Supermarkt, soll auch diese Strategie das Kaufverhalten der Kunden beeinflussen.

Mit der „Netto+“ App bekommen Kunden ab sofort über den digitalen Weg ihr Geld zurückerstattet. Das neue Feature gilt allerdings nur bei fehlerhaften Lebensmitteln oder Getränken. © Netto Marken-Discount Nord

Digitale Rückerstattung mit der „Netto+“ App nur bei bestimmten Artikeln

Und so geht's: Zunächst muss das defekte Produkt laut Netto Nord auf dem digitalen Kassenzettel in der App markiert und ein Foto des Artikels hochgeladen werden. Dabei sollten Kunden auch eine kurze Anmerkung hinzufügen, warum das Produkt erstattet werden soll. Anschließend wird der Vorgang vom Discounter geprüft. Den entsprechenden Betrag bekommen Kunden schließlich in Form eines Gutschein-Coupons erstattet, heißt es von Netto. Allerdings gibt es auch etwas Wichtiges zu beachten: Der neue Service gilt nur für Lebensmittel und Getränke. Haushaltsprodukte, Tierfutter oder Drogerieartikel sind laut Lebensmittel Zeitung von der digitalen Rückerstattung ausgenommen.

Netto Nord: Neue App bietet digitale Kundenkarte und personalisierte Coupons

In der App warten aber noch weitere Funktionen. Ebenso neu ist die digitale Kundenkarte, mit der Kunden personalisierte Coupons vorgeschlagen bekommen und somit trotz steigender Lebensmittelpreise sparen können. Weitere Features sind der wöchentliche Prospekt, Einkaufslisten sowie der digitale Kassenbon.

Über Netto Nord In Deutschland betreibt der skandinavische Discounter-Gigant 344 Märkte und ist unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Aber auch im Ausland betreibt Netto zahlreiche Märkte. So etwa in Dänemark und Polen. Das Sortiment des Lebensmittelhändlers ist breit gefächert. Mit über 2.300 Artikeln zählt Netto jedoch zu den regionalen Discountern. Wie das Unternehmen mitteilt, beschäftigt die Netto ApS. & Co. KG mehr als 6000 Mitarbeiter.

„Mit der App stellen wir die Weichen für ein digitales Kundenmanagement. Wir erhöhen mit ihr die Kundenloyalität und bieten durch individualisierte Anreize einen echten Mehrwert“, erklärt Schroedel. (Anna Liebelt)