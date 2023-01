Netto-Kunde macht bei „Heißhunger auf 2 Scheiben Jagdwurst“ einen Ekelfund

Von: Christoph Gschoßmann

Dieses Stück Hartplastik fand ein Netto-Kunde in seiner Jagdwurst. © Facebook/Hei Sc

Zu schnell essen ist ungesund: In diesem Fall bezieht sich dieser Tipp nicht auf die allgemeine Ernährung, sondern auf die Gefahr von Fremdkörpern im Essen.

München - Kunden verlassen sich auf ihre Supermärkte - schließlich gibt es Qualitätsmanagement und strenge Kontrollen bei Edeka, Lidl, Aldi und Co. Doch trotz aller Vorsicht kann es immer wieder einmal vorkommen, dass etwas ins Essen kommt, was dort nicht hingehört. Einer Edeka-Kundin jedenfalls erging es kürzlich so, und sie hatte Glück im Unglück: Sie bemerkte einen Knochen in ihrem Aufschnitt noch rechtzeitig, bevor sie sich ernsthaft daran verletzte.

Netto-Kunde findet Hartplastik in Jagdwurst

Dem aufmerksamen Verbraucher bleibt da wohl nur der Tipp, vielleicht nicht alles sofort und schnell zu verschlingen, was verpackt wurde. Ein Netto-Kunde jedoch hatte „Heißhunger“ auf eine Jagdwurst - und dann plötzlich ein großes Stück Hartplastik im Mund.

Hartplastik in Netto-Jagdwurst fast so groß wie Ein-Cent-Münze

Der Kunde schreibt: „Liebes Netto Team, da habe ich eben aus lauter Heißhunger zwei Scheiben Jagdwurst der Firma Hofmaier gegessen und fand ein kleines Teil Hartplastik darin.“ Offenbar hat er trotz seines großen Hungers noch rechtzeitig reagiert und das scharfkantige Stück Plastik noch nicht sofort hinuntergeschluckt. Auf dem Foto, das er dazu postet, sieht man den Fremdkörper neben einer Ein-Cent-Münze. Er ist groß genug, dass er durchaus zu inneren Verletzungen an der Speiseröhre führen könnte.

Netto reagiert über seine offizielle Facebook-Seite auf den Post: „Hey, wir haben dir bereits auf deine private Nachricht geantwortet“, schreibt der Discounter.

Ein anderer Nutzer - den wohl der gleiche Heißhunger plagt - hat einen ganz anderen Kommentar: „Hat es geschmeckt?", worauf der ursprüngliche Poster nicht eingeht. Vielleicht ist ihm nach diesem Erlebnis der Appetit auf Discounter-Fleischwaren ja auch vergangen.