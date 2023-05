Netto-Kunde bekommt edle Muttertagspralinen günstiger als im Angebot – und beschwert sich

„Wen wollt ihr übers Ohr hauen?“

Feine Schokolade zu Muttertag gibt es beim Discounter Netto deutlich billiger als angeboten. Ein Kunde versteht sich als Ritter der Gerechten und forscht nach.

München – Weihnachten, Ostern, Valentinstag – steht ein großer Feiertag an, freut sich der Einzelhandel. Marketing und Werbung erledigen sich quasi von selbst. Und auch die Konsumenten profitieren in der Regel von besonderen Angeboten zu diesen Anlässen. Am Sonntag (14. Mai) darf sich wohl getrost die Mutter eines Netto-Kunden freuen. Immerhin hat ihr Sohnemann an sie gedacht und ihr zum Muttertag edle Pralinés von Lindt besorgt. So teilte er das der Netzwelt via Facebook mit.

Er selbst war von seiner Ausbeute allerdings nur mäßig begeistert. Während der eine oder andere womöglich noch auf der Suche nach Last-Minute-Geschenken ist, beschäftigte den Discounter-Kunden weniger, dass er ein Muttertagsgeschenk bekommen hatte, als zu welchem Preis. Und zwar nicht etwa, weil die feine Schweizer Schokolade zu teuer sei – sondern zu günstig in seinen Besitz überging.

Muttertagspralinen für 3,49 Euro statt 5,55 Euro: „Wen wollt ihr übers Ohr hauen?“

Geht die 200-Gramm-Packung „Pralinés Auslese“ von Lindt für gewöhnlich für 9,49 Euro über die Ladentheke, bezahlte der Netto-Kunde gerade einmal 3,49 Euro dafür. Doch anstatt sich für das Schnäppchen selbst auf die Schulter zu klopfen, witterte er fragwürdige Geschäftspraktiken dahinter. Auf der Facebook-Seite des Discounters machte er seinem Ärger Luft: „Hallo, Netto-Team. Ich wollte nur mal fragen, wen ihr übers Ohr hauen wollt?“, schrieb er in seinem Post.

Der Grund ist ein selbstloser: Hat er noch von den wohl veralteten Angebotspreisen profitiert, werden die Pralinen kurz darauf im Prospekt beworben; und zwar mit 5,55 Euro deutlich teurer. Ein Irrtum der Marketingabteilung? Eher ein Glücksgriff des Netto-Kunden, vermuten andere Facebook-Nutzer, die den Beitrag kommentieren. Es könne sich dabei um Restposten handeln, die üblicherweise nach einer gewissen Zeit stark reduziert verkauft würde.

Nicht das erste Mal, dass vermeintliche Angebote für Unmut unter den Kunden sorgt. Für gewöhnlich beklagen die meisten aber, zu hohe Preise oder irreführende Preisausschilderungen; so wie eine Edeka-Kundin. „Aber, dass sich wer aufregt, weil er was billiger bekommt, gibt‘s auch nicht oft“, merkte auch ein anderer süffisant User an. „Wenn Sachen zu teuer sind, wird gemeckert, nun gibt‘s zur Abwechslung mal etwas billiger, und es wird trotzdem gemeckert, verrückte Welt....“, pflichtete ein anderer bei.

Preis für Muttertagspralinen verärgert Netto-Kunden – Angebote immer wieder Grund für Unmut im Netz

Die Erfahrung, dass Angebote nicht immer ihren Namen gerecht werden, machte jüngst auch eine Kaufland-Kundin, einen Lidl-Kunden überraschte indes eine aberwitzige „Preisanpassung“ erst an der Kasse. Bei einer Schinken-Packung aus dem Netto-Discounter sorgte weniger der Preis als die Haltbarkeit für Aufsehen; darf man dem gedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum glauben, hätte er noch beim Muttertags-Brunch 2046 aufgetischt werden können.

Der Discounter versuchte auf dem direkten Weg die Preis-Irrungen-Wirrungen mit dem Kunden zu klären und bat unter dem Beitrag um eine Privatnachricht auf Facebook. Wer noch kein Muttertagsgeschenk hat, kann ja mal einen Streifzug durch diverse Supermarktregale wagen; hin und wieder scheinen sie sich doch unerwartet sehr zu lohnen. (rku)

