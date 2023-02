Netto-Kunde fotografiert seine Laugenstangen und bittet den Discounter: „Finde den Fehler!“

Von: Kai Hartwig

Auf die Angaben auf Supermarktartikeln können sich Verbraucher in der Regel verlassen. Ein Netto-Kunde erlebte bei einer Backwaren-Packung anderes.

München – Beim Einkaufen kann man sich entscheiden, ob man lieber einen Supermarkt oder Discounter aufsucht. So oder so ist die Auswahl in den Regalen bekannter Unternehmen wie Aldi, Lidl, Penny, Netto, Rewe, Edeka oder Kaufland groß. Aus vielen Produktgruppen können Kunden hier wählen und ihre Einkaufswagen füllen.

Ein Verbraucher entschloss sich kürzlich, eine Filiale des Discounters Netto aufzusuchen. Dort fiel seine Wahl unter anderem auf ein Tiefkühlprodukt. Der Netto-Kunde kaufte sich den Artikel „Laugenstangen mit Hagelsalz, 8 Stück, tiefgefroren“. Daheim angekommen, wollte er sich die gefrorenen Laugenstangen im Ofen aufbacken. Doch beim Öffnen der Packung staunte er nicht schlecht.

Netto-Kunde fotografiert Laugenstangen und fordert Discounter auf: „Finde den Fehler“

Irgendwas erschien ihm ungewöhnlich. Und so fotografierte er die auf einem Backblech aufgereihten Laugenstangen samt Verpackung und postete den Schnappschuss in der Facebook-Gruppe von Netto. Und schrieb dazu eine unmissverständliche Aufforderung an den Discounter: „Finde den Fehler!“ Zudem versah er seinen Facebook-Post mit dem Hashtag #youfailed.

Tatsächlich war Netto hier wohl ein Fehler unterlaufen. Das erkannten auch einige User bei näherem Hinsehen recht schnell. „Sind sieben Stück statt acht wie auf der Packung geschrieben“, kommentierte eine Nutzerin treffenderweise. Inder Tat fehlte eine Laugenstange in der 8er-Packung. „Haste etwa schon eine gegessen?“, fragte ein User scherzhaft.

Nur sieben Laugenstangen in 8er-Packung von Netto – „Diät-Edition“

Mit Humor nahmen die fehlende Laugenstange auch weitere Nutzer zur Kenntnis. „Dafür ist eine länger, gleicht die fehlende aus“, befand einer. „Das ist die Diät-Edition“, witzelte ein weiterer. „Gut, dann hat wohl irgendjemand 9“, glaubte der nächste User. „Das nennt sich Inflation! Kosten nur wie 8“, lautete eine andere These.

Diese Netto-Laugenstangen waren entgegen der Angabe auf der Verpackung nur zu siebt. © Screenshot / Facebook.com

„Ähnliches habe ich von Fischstäbchen von Kaufland gelesen“, fühlte sich ein User an einen vergleichbaren Fall erinnert. Einem weiteren Nutzer war völlig klar: „Wir müssen alle sparen!“ Immerhin gab der Netto-Kunde an, dass in der unvollständigen Laugenstangen-Packung reichlich Gewürz vorhanden gewesen sei: „Salz war für neun dabei.“ Dem konnte ein anderer User auch etwas Positives abgewinnen: „Na, wenn das Salz für neun dabei war, bist du doch entschädigt.“

Vom Discounter kam unterdessen noch keine Reaktion auf den mutmaßlichen Laugenstangen-Fail. Zuletzt war Netto auch „noch vor Rosenmontag“ damit aufgefallen, bereits eine saisonale Supermarkt-Ware in den Regalen zu haben. (kh)