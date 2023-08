Einkaufswagen ohne Münzen: Netto startet Supermarkt-Revolution

Von: Vivian Werg

Der Supermarkt Netto kooperiert mit einem Einkaufswagenhersteller – künftig sollen die Wagen auch digital entriegelt werden können.

München – Der Einkaufswagen im Supermarkt oder Discounter ist für viele Kunden essenziell. Gerade, wenn größere Einkäufe erledigt werden müssen, sind die Stahlgefährte äußerst praktisch und erleichtern dem Kunden, die Lebensmittel zur Kasse oder später zum Auto zu transportieren.

Für Supermärkte wie Rewe und Edeka sowie Aldi, Lidlund Co. sind die Einkaufswagen wiederum wichtig, weil sie das Kaufverhalten der Kunden maßgeblich beeinflussen können. Denn wer in den Supermarkt geht, soll möglichst viel einkaufen und das gelingt, wie die Verbraucherzentrale informiert, meist schon mit einem großen Einkaufswagen. Jetzt startet der Discounter Netto ein Pilotprojekt, in der sich die Einkaufswagen ohne Münze, sondern per Netto-App öffnen lassen. Das berichtet die Lebenmittelzeitung.

Der Netto Markendiscount startet ein Pilotprojekt, bei dem Einkaufswagen per App entriegelt werden können (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/ Imago

Neu bei Netto: Einkaufswagen lassen sich künftig digital mit App entriegeln

Um den Einkaufswagen nutzen zu können, benötigen Kunden seit Jahrzehnten Münzgeld oder einen Plastik-Chip. Wie die LZ berichtet, testet der Discounter im September in zwei Filialen das System „Hybridloc“, das Münzgeld oder Chip künftig überflüssig macht. Folglich sind die Geschäfte in den bayrischen Orten Burglengenfeld und Sünching mit den hybriden Einkaufswagen des deutschen Unternehmens Wanzl ausgestattet.

Diese nehmen zwar nach wie vor Münzen an, können aber notfalls auch mit der App entriegelt werden. Dazu müssen Kundinnen und Kunden das Handy mit eingebautem NFC-Funk-Chip lediglich an den Griff des Wagens halten. „Wir wollen Smartphone-affinen Kunden helfen, wenn sie kein passendes Kleingeld dabei haben“, zitiert die Lebensmittelzeitung Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto.

Digitalisierung schreitet in Supermärkten weiter voran

Immer mehr Kunden wollen bargeldlos, bevorzugt kontaktlos zahlen. Mit Girocard, Kreditkarte oder eben immer häufiger auch mit Bezahl-Apps wie Apple-Pay oder Google-Pay. Nach Aussagen von Marketing-Chef Jürgen Frank, bietet das Entriegelungssystem „Hybridloc“ auch eine ideale Lösung für den in vielen Ländern bereits zunehmenden Verbraucherwunsch, bargeldlos zu zahlen. Laut Focus-Informationen sollen auch einzelne Edeka-Filialen im ersten Quartal 2024 mit der Technik aufgerüstet werden. Auch in vier Rewe-Filialen sei bereits Interesse seitens der Kaufleute bekundet worden, heißt es weiter.

In Supermärkten schreitet immer mehr die Digitalisierung voran: Im Mai verkündete die Supermarktkette Rewe in einer Mitteilung ihr Pilotprojekt „Rewe Lieferbot“. Und im Juli erst startete eine Edeka-Filiale eine Revolution im Supermarkt, indem sie ihr Brötchenregal per KI steuerte. Zuvor rollte die Supermarktkette zudem bundesweit Hightech-Einkaufswägen aus, die mit Scanner und Touchscreen-Computer ausgestattet werden sollen, die das Einkaufen nicht nur einfacher, sondern auch schneller machen. (Vivian Werg)