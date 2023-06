Bruttogehalt: Wann gilt man in Deutschland als arm?

Von: Lea Seitz

Während der Inflation mussten immer mehr Menschen mit dem eigenen Geld besonders haushalten. Doch ab wann gilt man in Deutschland eigentlich als arm?

Frankfurt – Fast 15 Prozent der deutschen Haushalte sind armutsgefährdet. Das ergab eine Erhebung des Statistischem Bundesamtes aus dem Jahr 2022. Ein so brisantes und unbeachtetes Thema, dass vor einem Jahr der Hashtag IchBinArmutsbetroffen versuchte, mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Aber ab wann gilt ein Haushalt eigentlich als armutsgefährdet?

Armut in Deutschland: Ab welchem Bruttogehalt ist ein Haushalt arm?

Eine Person gilt dann als arm, wenn ihr weniger als 60 Prozent des Median aller Nettoäquivalenzeinkommen zur Verfügung stehen. Das bedeutet für Alleinlebende in Deutschland 2022 ein Jahresnettoeinkommen von weniger als 15.000 Euro, wie das Statistische Bundesamt in einer Statistik vom 16. Mai veröffentlichte. Das ergibt bei Steuerklasse eins ein Bruttomonatsgehalt von circa 1.650 Euro.

Hinter dem Wort „Nettoäquivalenzeinkommen“ verbirgt sich ein Nettoeinkommen, das je nach Zahl und Alter der Haushaltsmitglieder gewichtet ist. Dieser Gewichtung zugrunde gelegt ist eine neue Skala der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): So erhält der Haupteinkommensbezieher eines Haushaltes den Faktor 1, andere Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren den Faktor 0,5 und Personen unter 14 Jahren den Faktor 0,3.

Haupteinkommensbezieher eines Haushaltes Faktor 1 (15.000 Euro) Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren Faktor 0,5 (7.500 Euro) Haushaltsmitglieder bis 14 Jahre Faktor 0,3 (4.500 Euro)

Fast 15 Prozent aller Haushalte sind 2022 von Armut betroffen gewesen. © Friso Gentsch / dpa

Armut: Die unterschiedliche Gewichtung der Haushaltsmitglieder beeinflusst, ab wann dieser arm ist

Wendet man dann diese Faktoren für einen Vier-Personen-Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren an, ergibt sich: Ein Haupteinkommensbezieher mit dem Faktor 1 (15.000 Euro), plus ein anderes Haushaltsmitglied ab 14 Jahren (7.500 Euro) plus zwei Kinder mit dem Faktor 0,3 (jeweils 4.500 Euro). Für einen Vier-Personen-Haushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren gilt also: Ab einem Nettohaushaltseinkommen von unter 31.500 Euro befindet sich dieser unter der Armutsgrenze.

Mitglieder des Haushaltes Nettojahreseinkommen, unter dem der Haushalt als arm gilt Hauptverdiener, ein Mitglied über 14, zwei Kinder unter 14 31.500 Euro Hauptverdiener, zwei Mitglieder über 14 Jahren 30.000 Euro Hauptverdiener, zwei Kinder unter 14 Jahren 24.000 Euro Hauptverdiener, ein Kind unter 14 Jahren 22.500 Euro

Übrigens: Gerade ist Grundrechte-Report 2023 zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland erschienen. Die Humanistische Union und andere nichtstaatliche Organisationen stellen darin fest: Armut gefährdet die Menschenwürde.