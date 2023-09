Foto von Küchengerät löst Riesen-Krach um Veganer aus: „Schäme mich dafür“

Von: Julia Volkenand

Teilen

Kaum eine Frage spaltet die Gemüter so sehr, wie die nach der veganen Ernährung. Das beweist auch die Kommentarspalte unter diesem Foto einer Fritteuse.

München – Fleisch essen: Ja oder nein? Und wie sieht es mit Eiern, Milch und Honig aus? Wenn es um die Frage nach der karnivoren, vegetarischen oder veganen Ernährung geht, dauert es nie lange, bis ein Konflikt entsteht. Besonders dann nicht, wenn die Debatte in Internet-Foren geführt wird. Besonders dann nicht, wenn sie bei Reddit geführt wird. Ob man darüber diskutiert, ob fleischlose Produkte „Wurst“ genannt werden dürfen, ob Peta wirklich für Tierwohl steht, und wie vegan Avocados eigentlich wirklich sind – irgendein Anlass findet sich immer.

Diese (zugegebenermaßen nicht nachprüfbare) Faustregel bestätigte sich auch unter dem eigentlich auf den ersten Blick unverfänglichen Foto einer Heißluftfritteuse, das ein Nutzer im Subreddit /funnysigns postete. Darauf zu sehen: Das Küchengerät der Marke Ninja, das mit zwei separaten Frittier-Körben aufwartet und so das Herstellen von zwei getrennten Gerichten gleichzeitig ermöglicht. Ob das Gerät in einer privaten Küche, einer Kantine oder einem Restaurant steht, wird nicht deutlich. So weit, so gut.

Veganer-Foto von Küchengerät sorgt für Streit im Netz

Konfliktpotential lässt sich erst bei der Lektüre des Zettels identifizieren, der an der Fritteuse klebt. Auf dem rechten Korb steht so „Vegans only“ (zu Deutsch: „Nur für Veganes“), auf dem linken dagegen „animal killers“, also „Tiermörder.“ Ganz schön hart. Diesen Zettel scheint schonmal kein Fleischesser angebracht zu haben.

In den Kommentaren dauert es dementsprechend nicht lange, bis sich die User in die Haare kriegen. „Was mir an Veganern so gefällt, ist, dass sie nicht verurteilen“, frotzelt ein Nutzer so. Das möchte ein anderer nicht unkommentiert lassen und antwortet: „Oh, ich glaube, die Leute verurteilen Veganer viel mehr als andersrum. Alles in allem denke ich, jeder, der eine augenscheinlich moralisch überlegene Position einnimmt, diejenigen verurteilt, die es nicht tun. Wie wenn jemand die Straße vermüllt. Ich verurteile dich, wenn du Müll aus deinem Auto wirfst. Das ist deine Entscheidung, das kannst du machen, aber es ist total unnötig und blöd.“

Streit um Foto von Heißluft-Fritteuse: Veganer und Fleischesser kriegen sich in Haare

„Meine Freundin ist vegetarisch, wir haben die Fritteuse auch. Sie möchte auch, dass jeder sein Essen in einem getrennten Korb macht, was total fair ist. Aber wir benutzen keine passiv-aggressiven Labels“, verteidigt ein User die Trennung des Essens, nicht aber die Beschriftung.

Ein veganer User dagegen ist sichtlich peinlich berührt von dem Schild: „Ich bin selbst vegan und schäme mich dafür, etwas mit dem Autor dieses Zettels gemeinsam zu haben.“

Andere wiederum versuchen zu schlichten und schlagen einen Kompromiss vor: „Es sollte wenigstens Pflanzenmörder heißen auf der anderen Seite. Damit es fair ist.“